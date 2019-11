Tri kliniky trnavskej nemocnice zaviedli online objednávanie

Trnava 18. novembra (TASR) – Prvé tri kliniky Fakultnej nemocnice Trnava (FN) sa zapojili do systému online objednávania. Pacienti rádiologickej, onkologickej a kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny sa môžu objednať na vyšetrenie na internete nezávisle od prítomnosti zdravotníckeho personálu. Cieľom nemocnice je podľa generálneho riaditeľa FN Daniela Žitňana postupné zavádzanie systému aj na ostatné pracoviská.



On-line objednávanie pre všetkých lekárov zaviedol Trnavský samosprávny kraj v polovici tohto roka. "Systém uľahčuje prácu nášmu personálu," konštatoval Žitňan.



Objednávanie funguje cez webovú stránku www.objednatvysetrenie.sk, je bezplatné a bez potreby registrovania sa na stránke. Okrem iného priniesol kratšie čakacie doby. "Priemerný čas čakania na mamografické a ultrasonografické vyšetrenie je cez online objednanie do 7 pracovných dní. Sme s ním spokojní my aj pacienti," doplnil uviedol primár rádiologickej kliniky Andrej Klepanec. Na vyšetrenie vo FN Trnava sa môžu pacienti objednať aj prostredníctvom stránky www.fntt.sk v sekcií Pre pacientov.