Tri košické univerzity chcú vytvoriť konzorcium

Bratislava 3. apríla (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach chce v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vytvoriť konzorcium. Pre TASR to potvrdilo vedenie UPJŠ s tým, že tri univerzity na východe Slovenska plánujú reagovať na vyhlásenú výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), ktorej cieľom je investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl.



"Ministerstvo školstva upravilo výzvu tak, že je možné podporiť vytvorenie konzorcií bez straty právnej subjektivity univerzít. Sú stanovené povinné, povinne-voliteľné i voliteľné ciele, ich vymedzenie je pre našu univerzitu prijateľné," uviedlo vedenie UPJŠ. Cieľom je vytvoriť konzorcium košických univerzít, podľa vedenia UPJŠ plánujú využiť aj plánované aktivity v projekte Košického klastra nového priemyslu.



"K zblíženiu univerzít by došlo na úrovni akreditácie spoločných študijných programov, harmonizácie vnútorných systémov kvality, zriadenia vedeckých škôl pre priemyselné doktoráty, prepájania informačných a knižničných systémov, poradenstva, zlepšenia podmienok pre šport, internacionalizácie štúdia," doplnili z UPJŠ. Stavby, ktoré budú realizované v rámci konzorcia, rovnako vedecká infraštruktúra, služby pre študentov vrátane študentských domovov, jedální a knižníc by tak podľa vedenia UPJŠ boli dostupné pre všetkých partnerov, čím by mohol vzniknúť "kampus košických univerzít".



MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Výzva je realizovaná z plánu obnovy. "Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry," uviedlo ministerstvo školstva na svojom webe. Na spájanie sa vysokých škôl do konzorcií je z plánu obnovy alokovaných 72 miliónov eur. Uzávierka výzvy je 14. apríla.



Do výzvy rezortu školstva sa plánujú zapojiť aj univerzity v Trnave. Pre TASR to potvrdili z Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pričom rokujú o vytvorení konzorcia dvoch univerzít.