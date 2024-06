Tri krajské divadlá v Košiciach zmenia názov, schválili to poslanci

Košice 24. júna (TASR) - Tri košické divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) budú od januára budúceho roka niesť nové názvy. Bábkové divadlo v Košiciach, Divadlo Romathan v Košiciach a Divadlo Thália Színház sa budú po novom nazývať Bábkové divadlo Košického kraja, Krajské divadlo Romathan a Thália Színház - krajské divadlo. Schválilo to v pondelok Zastupiteľstvo KSK.



"Dôvodmi pre zmenu názvov troch divadiel je zabezpečenie lepšej rozpoznateľnosti divadiel ako organizácií zriadených KSK, potreba rebrandingu divadiel a nastavenie lepšieho komunikovania ich vizuálnej identity v konkurenčnom prostredí," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Krajskí poslanci zároveň schválili rozšírenie predmetu činnosti týchto príspevkových organizácií spolu so Spišským divadlom v Spišskej Novej Vsi, a to od 1. júla o kultúrno-vzdelávaciu a výchovnú činnosť. KSK poukázal na to, že všetky ostatné typy krajských kultúrnych organizácií, teda múzeá, galérie, knižnice, osvetové stredisko a kultúrne centrá, majú v zriaďovacej listine v rámci predmetu činnosti upravené aj kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity.



"Rozšírenie o tento predmet činnosti umožní divadlám efektívnejšie využívanie grantových schém v súvislosti s možnosťou poskytovania kultúrno-vzdelávacích a výchovných služieb, možnosť organizovania workshopov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti divadelnej pedagogiky, možnosť organizovania letných táborov a využívania rekreačných poukazov v súvislosti s organizovaním letných táborov, možnosť generovať príjmy z vlastnej činnosti bez potreby zapájania 'medzičlánkov', napríklad občianskych združení," uviedol Úrad KSK v dôvodovej správe.