Tri mestá v Trnavskom kraji riešia otázku riaditeľa kultúrneho centra

Trnava 24. januára (TASR) – Otázku nového riaditeľa mestského kultúrneho centra (MKC) riešia v tomto období v Trnavskom kraji tri okresné mestá. Galanta má vypísané výberové konanie, Piešťany sa chystajú ho vypísať a v Hlohovci víťaza konania spred niekoľkých dní už poznajú.



Galanta mení človeka na poste riaditeľa MKC z dôvodu, že doterajší Peter Kolek sa stal po jesenných komunálnych voľbách primátorom mesta. Záujemcovia o post sa môžu prihlásiť do 13. februára, predpokladaný nástup je od marca 2023. U uchádzačov sa predpokladá okrem iného všeobecný prehľad o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste Galanta i dobré organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti. Podrobnosti sú na webe samosprávy.



V Piešťanoch skončila doterajšia riaditeľka výpoveďou ku koncu roka 2022. Mestské zastupiteľstvo o tom rokovalo na poslednom, decembrovom zasadnutí. Výberové konanie bude podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej vyhlásené v blízkom čase, do ustanovenia nového riaditeľa je poverená vedením pracovníčka oddelenia kultúry na radnici. Poslanci sa uzniesli na ustanovení špeciálnej komisie, ktorá odporučí primátorovi úspešného kandidáta na vymenovanie za riaditeľa.



Pred týždňom bola do funkcie riaditeľka MKC v Hlohovci uvedená Lucia Loskotová. "Nie je vo vedení kultúrnej inštitúcie nováčikom. Do funkcie riaditeľky bola vymenovaná aj 1. januára 2022. Svoj mandát si obhájila, výberovým konaním prešla už druhýkrát," uviedla hovorkyňa mesta Lívia Doležalová.