Tri najobľúbenejšie pamiatky v Trnave navštívilo vlani 41.000 turistov

Trnava 24. júna (TASR) - Tri najobľúbenejšie pamiatky v Trnave navštívilo počas minulého roka 41.000 turistov. Bazilika sv. Mikuláša bola počas minulého roka s viac ako 16.000 návštevníkmi najnavštevovanejšou sakrálnou pamiatkou mesta. Katedrálu sv. Jána Krstiteľa navštívilo takmer 15.000 a renesančnú mestskú vežu ďalších 24.000 návštevníkov. Služby turistického informačného centra využilo počas vlaňajšej sezóny takmer 31.000 návštevníkov. Informovali o tom z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.



„Tie čísla tvoria hlavne ľudia, ktorí navštevujú Trnavu počas letnej sezóny individuálne,“ priblížila na utorkovej tlačovej konferencii Viera Tranžíková z OOCR Trnava Tourism. Približne 80 percent turistov tvoria domáci návštevníci, zvyšok turisti najmä z Česka, Maďarska, Poľska a ďalších okolitých krajín. Ako dodala, v trnavskom regióne evidujú v tomto roku nárast návštevnosti, čo dokumentuje napríklad dvojnásobný záujem o ekologickú kyvadlovú dopravu Smolenická fčela a Krupanská fčela.



Cez letné prázdniny opäť odštartujú počas pracovných dní bezplatné letné prehliadky Trnavy so začiatkom o 10.30 h pred Mestskou vežou. Minulý ich absolvovalo približne 1500 návštevníkov. Primárne sú určené pre individuálnych klientov. „Máme ich rozdelené do dvoch tém. V pondelok, stredu a piatok hovoríme o sakrálnej histórii a navštívime Baziliku sv. Mikuláša, potom ideme popri katedrále a končíme v Kostole Najsvätejšej Trojice,“ ozrejmil turistický sprievodca Slavomír Dzvoník s tým, že v rámci zvyšných dní sú prehliadky zamerané na svetské stavby zo stredovekej histórie mesta.



Dopĺňajú ich tematické okruhy, medzi ktoré tento rok pribudli napríklad prehliadky s názvom Safari v chotári. „Ide o prehliadky prírodného prostredia, sú bezplatné a budú sa konať v okolitých obciach regiónu,“ doplnila Tranžíková. Organizované sú aj tematické okruhy po okolitých obciach. Hovorila tiež o príprave cykloturistickej značenej trasy naprieč trnavským regiónom, ktorá by mala byť hotová v tomto roku. „Medzi našich nových členov patrí Archeopark Cífer-Pác, ktorý je veľkým ťahákom tohto regiónu. Takisto pre rodiny s deťmi máme pripravenú interaktívnu hru Po stopách Srandoňa,“ dodala.



Z OOCR Trnava Tourism ďalej informovali, že počas minulého roka vzrástol počet prenocovaní v trnavskom regióne. Celkovo ich bolo 229.000, čo predstavuje nárast o 13.000 v porovnaní s rokom 2023. Najviac prenocovaní, takmer 21.000, bolo v krajskom meste, takmer 16.000 prenocovaní si zapísali Smolenice a viac ako päťtisíc prenocovaní obec Boleráz.