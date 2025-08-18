< sekcia Regióny
Tri nehody motorkárov za dva dni, polícia vyšetruje incidenty
Autor TASR
Trnava 18. augusta (TASR) - Polícia riešila na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) počas piatka a soboty (15. - 16. 8.) tri dopravné nehody, ktorých účastníkmi boli motocyklisti. Ani jedna z týchto nehôd sa neskončila tragicky. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Mladý motorkár išiel v piatok podvečer smerom od Trnavy na obec Biely Kostol, kde pri prejazde pravotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu cesty a spadol na zem. „Po nehode musel byť prevezený na vyšetrenie do trnavskej nemocnice. Policajti alkohol v dychu 20-ročného motocyklistu nepotvrdili,“ priblížila.
Policajti zisťujú totožnosť vodiča motocykla, ako aj okolnosti, za ktorých prišlo v noci z piatka na sobotu k dopravnej nehode v obci Nový Život - Tonkovce v okrese Dunajská Streda. Podľa zistených informácií mal motorkár v mierne ľavotočivej zákrute zísť mimo cesty, kde narazil do zaparkovanej dodávky. „Po nehode z miesta, bez splnenia si povinností účastníka dopravnej nehody, odišiel preč. Policajti motocykel zaistili a prípadom sa naďalej zaoberajú. Na dodávke vznikla škoda vo výške 500 eur,“ ozrejmila Antalová.
Polícia vyšetruje aj sobotnú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v meste Dunajská Streda. Vodička osobného auta počas vchádzania na hlavnú cestu pravdepodobne nedala prednosť motocyklistovi idúcemu po hlavnej ceste. „Ten mal v snahe vyhnúť sa zrážke strhnúť riadidlá a spadol na zem. Na miesto mu musela byť privolaná rýchlej zdravotnej pomoci. Policajti podrobili oboch vodičov dychovým skúškam s negatívnymi výsledkami,“ dodala.
