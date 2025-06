Tri nemocnice Žilinskom kraji chcú poskytovať záchrannú službu

Žilina 27. júna (TASR) - Tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa zapoja do výberového konania na prevádzkovateľa záchrannej zdravotnej služby (ZZS). TASR o tom v piatok informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Do výberového konania sa zapoja nemocnice s poliklinikou v Čadci, Trstenej a Liptovskom Mikuláši. „Naše nemocnice sa rozhodli uchádzať sa o licencie tam, kde to z pohľadu odborného, ekonomického aj personálneho zvládneme. Sme pripravení znova zabezpečovať záchrannú zdravotnú službu v prospech ľudí v našom kraji,“ uviedla Pekarčíková.



Doplnila, že najmä pre vysoké finančné nároky, akým je napríklad zvýšená vinkulácia 150.000 eur na jednu sanitku, sa do prebiehajúceho výberového konania nezapoja všetky zdravotnícke zariadenia v kraji. „Nie všade nám to ich finančné možnosti a technické vybavenie umožňuje, nie všade totiž dokážeme zabezpečiť požadovanú technickú úroveň, keďže dodávatelia nie sú schopní dodať vozidlá v stanovenom termíne,“ poznamenala Pekarčíková.



Predošlé výberové konanie v roku 2019 bolo podľa vedenia kraja realizované tendenčne a neprofesionálne a hoci jedna z nemocníc dokonca podala v súvislosti s výberovým konaním podnet na súd, ten v tejto veci ešte ani raz nerozhodoval. „Veríme, že tentokrát bude výberové konanie prebiehať férovo, transparentne a odborne, a že maximálne úsilie našich zamestnancov v nemocniciach nevyjde nazmar. Pokiaľ budeme úspešní a získame licencie, bude to krok dopredu pre komplexnosť a dostupnosť zdravotníckych služieb pre obyvateľov Žilinského kraja, o čo sa už dlhodobo zasadzujeme,“ podotkla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.