Tri obce na Gemeri sa kanalizácie nedočkajú, VVS musela vrátiť dotáciu

Rochovce 28. decembra (TASR) - Obce Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota v okrese Rožňava sa nateraz novej kanalizácie nedočkajú, Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) musela dotáciu na projekt za takmer 6,5 milióna eur vrátiť. Starostovia obcí sú sklamaní, na výstavbu kanalizácie samosprávy i obyvatelia čakajú od roku 2015.



Projekt VVS, týkajúci sa gemerských obcí Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota, počíta s vybudovaním kanalizácie vo všetkých troch obciach i čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Rochovciach. VVS v roku 2022 na jeho realizáciu získala od Ministerstva životného prostredia SR dotáciu z európskych zdrojov, v novembri tohto roku však došlo k dohode o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).



"K ukončeniu zmluvného vzťahu s poskytovateľom NFP došlo dohodou oboch zmluvných strán, keďže z časového dôvodu a bez viny zmluvných strán nebolo možné ukončiť projekt v súlade s príslušnou zmluvou o poskytnutí NFP," uviedla pre TASR VVS s tým, že o financie na realizáciu projektu sa chce opätovne uchádzať čo najskôr.



VVS už mala v rámci projektu vysúťaženého i dodávateľa stavebných prác, náklady predstavovali takmer 6,5 milióna eur. Projekt počítal s vybudovaním gravitačnej kanalizácie s dĺžkou viac ako 9,7 kilometra, vyše 370 prípojkami i novou ČOV. Zo zverejneného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie z augusta však vyplýva, že pri súťaži došlo k pochybeniam, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.



Obce Rochovce, Slavošovce a Čierna Lehota sú z doterajšieho výsledku projektu, na ktorom sa pracuje od roku 2015, sklamané. Čakanie na kanalizáciu im brzdí i viaceré ďalšie investície. "Chceme riešiť aj iné projekty, ktoré sú nám týmto brzdené. Potrebovali by sme vyasfaltovať miestne komunikácie a zrekonštruovať chodníky, a to sú trasy, kadiaľ povedie kanalizácia," vysvetlila pre TASR starostka Slavošoviec Angela Kolesárová.



"Sme sklamaní, ťahá sa to už toľko rokov. Sú úseky miestnych komunikácií, ktoré sú v zlom stave. Do ničoho sa nepúšťame kvôli kanalizácii, lebo sa to znovu rozkope," uviedla pre TASR starostka Čiernej Lehoty Iveta Potočná. Ako dodala, kanalizácia by výrazne zvýšila kvalitu života v obci, keďže v súčasnosti splašky často končia i v miestnom potoku.