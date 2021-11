Tri opité vodičky spôsobili počas štvrtka tri dopravné nehody

Bratislava 5. novembra (TASR) - Tri ženy pod vplyvom alkoholu spôsobili počas štvrtka (4. 11.) v treťom bratislavskom okrese tri nehody. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Vo štvrtok boli bratislavskí dopravní policajti vyslaní k prevereniu troch dopravných nehôd, ktorých účastníčkami boli ženy pod vplyvom alkoholu. V prvom prípade 21-ročná žena narazila do vozidla mestskej polície. Polícia jej namerala 1,83 promile.



K druhému prípadu došlo krátko pred 19.00 h na Riazanskej ulici, kde 33-ročná žena viedla osobné motorové vozidlo značky Volkswagen. "Narazila do pred ňou idúceho autobusu MHD. K zraneniu osôb nedošlo, u vodičky bola vykonanou dychovou skúškou nameraná hodnota 2,69 promile," spresnila polícia.



K tretiemu prípadu došlo necelú hodinu neskôr na ulici Pri vinohradoch, kde 63-ročná žena viedla vozidlo Škoda Karoq, pričom narazila do zvislého dopravného značenia, ktoré poškodila. "Policajti ju po príchode na miesto podrobili vykonaniu dychovej skúšky, tou jej bola nameraná hodnota 1,65 promile. K zraneniu osôb pri tejto nehode nedošlo," dodala polícia.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave opakovane apeluje na vodičov, aby pred ani počas jazdy nepožívali alkohol ani iné návykové látky. "Na Slovensku platí takzvaná nulová tolerancia alkoholu v dychu vodiča," zdôraznila polícia.