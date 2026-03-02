Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Regióny

TRI PROMILE: Obvinili 23-ročnú ženu, narazila opitá do zvodidiel

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Prípadom sa zaoberá poverený príslušník diaľničného oddelenia Policajného zboru Beharovce.

Autor TASR
Prešov 2. februára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 23-ročnú ženu z okresu Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, žena v piatok (27. 2.) dopoludnia viedla osobné vozidlo, pričom narazila do zvodidiel na privádzači k diaľnici D1 v smere na Prešov.

„Pri nehode vznikla majetková škoda na vozidle vo výške približne 5000 eur a na zvodidlách vo výške približne 4000 eur. Policajná hliadka po príchode na miesto vodičku podrobila kontrole, okrem iného bola podrobená aj dychovej skúške, jej výsledok presiahol tri promile,“ povedala Ligdayová s tým, že žena bola umiestnená do cely policajného zaistenia.

Prípadom sa zaoberá poverený príslušník diaľničného oddelenia Policajného zboru Beharovce.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania