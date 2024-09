TRI PROMILE: Vodič poškodil teplovodné potrubie

Humenné 2. septembra (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 45-ročného muža. V Humennom na Třebíčskej ulici prešiel s osobným autom do protismeru a narazil do teplovodného potrubia. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, incident sa stal vo štvrtok (29. 8.) večer.



"Na mieste dopravnej nehody bol vodič políciou vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky, pričom výsledok presiahol tri promile," uviedla hovorkyňa s tým, že muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Škoda, ktorú spôsobil, zatiaľ nebola vyčíslená.