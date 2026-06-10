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Tri školské objekty v Prešove vyrábajú elektrinu aj pre ďalšie budovy
Pilotným zdrojom celej skupiny bola Materská škola (MŠ) Bratislavská, ktorá predstavovala prvý výrobný bod energetickej skupiny mesta.
Autor TASR
Prešov 10. júna (TASR) - Mesto Prešov pokračuje v budovaní Energetickej skupiny mesta Prešov (ESMPO) a hodnotí prvé výsledky projektu zdieľania elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických zdrojov. V tejto chvíli vyrábajú zelenú energiu už tri školské objekty, ktoré okrem svojej potreby zásobujú energiou aj ďalších desať mestských budov. Projekt realizuje mesto v spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov (RIA).
„Pred rokom sme vytvorili energetickú skupinu s cieľom efektívnejšie hospodáriť s energiou, ktorú si mesto samo vyrobí. Dnes už vidíme konkrétne výsledky a zároveň máme pripravený plán ďalšieho rozširovania siete fotovoltických zdrojov. Našou ambíciou je, aby energia vyrobená na školách pomáhala znižovať náklady aj v ďalších mestských budovách,“ uviedol primátor František Oľha na stredajšej tlačovej konferencii pri predstavení aktuálneho výkonu troch zdrojov výroby elektrickej energie.
Pilotným zdrojom celej skupiny bola Materská škola (MŠ) Bratislavská, ktorá predstavovala prvý výrobný bod energetickej skupiny mesta. Elektrina vyrobená z fotovoltických panelov v prvej fáze pokrýva spotrebu samotnej školy a následne sa prebytočná energia využije jej zdieľaním v ďalších objektoch zapojených v rámci skupiny
„Princípom energetickej skupiny je efektívne zdieľanie vyrobenej energie medzi mestskými budovami. V praxi to znamená, že energia, ktorá sa najmä počas víkendov a prázdnin alebo mimo vyučovania nevyužije priamo v škole, môže byť presmerovaná do ďalších objektov v správe mesta, ktoré ju v danom čase efektívne zužitkujú,“ vysvetlil riaditeľ RIA Jaroslav Adamkovič.
ESMPO aktuálne združuje tri výrobné fotovoltické zdroje a desať odberných miest, do ktorých prúdi elektrická energia, ktorú samotné zdroje nedokážu spotrebovať. Do systému sú zapojené mestské budovy na Jarkovej 24 a 26, budova na Hlavnej 73, zariadenie pre seniorov Náruč a viaceré školské objekty. Celkový inštalovaný výkon mestských fotovoltických zdrojov dosahuje 123,74 kWp.
Tri aktuálne inštalované fotovoltické zdroje môžu ročne vyrobiť približne 130 MWh elektriny. Pri cene elektriny 106 eur/MWh predstavuje orientačná hodnota tejto energie približne 13.800 eur ročne. Takéto množstvo elektriny zodpovedá približne ročnej spotrebe 43 až 59 bežných domácností, v závislosti od ich spotreby.
Mesto zároveň pripravuje ďalšie fotovoltické zdroje na školských a mestských objektoch. Po ich postupnom zapojení by mal celkový výkon siete dosiahnuť približne 640 kWp. Pri takomto výkone môže sieť ročne vyrobiť približne 672.000 kWh elektriny, teda približne 672 MWh.
„V horizonte najbližších rokov chceme vytvoriť funkčný mestský energetický dispečing a rozšíriť túto energetickú skupinu založenú na vlastnej výrobe elektriny. Postupne plánujeme pripájať ďalšie fotovoltické zdroje,“ doplnil Adamkovič.
Pri plnom zapojení všetkých pripravovaných zdrojov by hodnota vyrobenej elektriny dosiahla približne 71.000 eur ročne. Denná výroba by predstavovala približne 1840 kWh elektriny.
Projekt zdieľanej energie nadväzuje na rozsiahlu energetickú modernizáciu školských budov realizovanú mestom a RIA od roku 2024. Rýchle energetické opatrenia sa uskutočnili na MŠ Jurkovičova, MŠ Zemplínska, MŠ Budovateľská a Základná škola (ZŠ) Bajkalská. Aktuálne prebiehajú práce na MŠ Československej armády a ZŠ Važecká, pričom rozsiahle rekonštrukcie čakajú ZŠ Československej armády, ďalšie tri materské školy a Základnú umeleckú školu Októbrová.
Projekt má podľa hovorcu mesta Michala Hudáka aj významný vzdelávací rozmer. Žiaci a pedagógovia môžu priamo sledovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a jej využitie v každodennej prevádzke školy.
„Pred rokom sme vytvorili energetickú skupinu s cieľom efektívnejšie hospodáriť s energiou, ktorú si mesto samo vyrobí. Dnes už vidíme konkrétne výsledky a zároveň máme pripravený plán ďalšieho rozširovania siete fotovoltických zdrojov. Našou ambíciou je, aby energia vyrobená na školách pomáhala znižovať náklady aj v ďalších mestských budovách,“ uviedol primátor František Oľha na stredajšej tlačovej konferencii pri predstavení aktuálneho výkonu troch zdrojov výroby elektrickej energie.
Pilotným zdrojom celej skupiny bola Materská škola (MŠ) Bratislavská, ktorá predstavovala prvý výrobný bod energetickej skupiny mesta. Elektrina vyrobená z fotovoltických panelov v prvej fáze pokrýva spotrebu samotnej školy a následne sa prebytočná energia využije jej zdieľaním v ďalších objektoch zapojených v rámci skupiny
„Princípom energetickej skupiny je efektívne zdieľanie vyrobenej energie medzi mestskými budovami. V praxi to znamená, že energia, ktorá sa najmä počas víkendov a prázdnin alebo mimo vyučovania nevyužije priamo v škole, môže byť presmerovaná do ďalších objektov v správe mesta, ktoré ju v danom čase efektívne zužitkujú,“ vysvetlil riaditeľ RIA Jaroslav Adamkovič.
ESMPO aktuálne združuje tri výrobné fotovoltické zdroje a desať odberných miest, do ktorých prúdi elektrická energia, ktorú samotné zdroje nedokážu spotrebovať. Do systému sú zapojené mestské budovy na Jarkovej 24 a 26, budova na Hlavnej 73, zariadenie pre seniorov Náruč a viaceré školské objekty. Celkový inštalovaný výkon mestských fotovoltických zdrojov dosahuje 123,74 kWp.
Tri aktuálne inštalované fotovoltické zdroje môžu ročne vyrobiť približne 130 MWh elektriny. Pri cene elektriny 106 eur/MWh predstavuje orientačná hodnota tejto energie približne 13.800 eur ročne. Takéto množstvo elektriny zodpovedá približne ročnej spotrebe 43 až 59 bežných domácností, v závislosti od ich spotreby.
Mesto zároveň pripravuje ďalšie fotovoltické zdroje na školských a mestských objektoch. Po ich postupnom zapojení by mal celkový výkon siete dosiahnuť približne 640 kWp. Pri takomto výkone môže sieť ročne vyrobiť približne 672.000 kWh elektriny, teda približne 672 MWh.
„V horizonte najbližších rokov chceme vytvoriť funkčný mestský energetický dispečing a rozšíriť túto energetickú skupinu založenú na vlastnej výrobe elektriny. Postupne plánujeme pripájať ďalšie fotovoltické zdroje,“ doplnil Adamkovič.
Pri plnom zapojení všetkých pripravovaných zdrojov by hodnota vyrobenej elektriny dosiahla približne 71.000 eur ročne. Denná výroba by predstavovala približne 1840 kWh elektriny.
Projekt zdieľanej energie nadväzuje na rozsiahlu energetickú modernizáciu školských budov realizovanú mestom a RIA od roku 2024. Rýchle energetické opatrenia sa uskutočnili na MŠ Jurkovičova, MŠ Zemplínska, MŠ Budovateľská a Základná škola (ZŠ) Bajkalská. Aktuálne prebiehajú práce na MŠ Československej armády a ZŠ Važecká, pričom rozsiahle rekonštrukcie čakajú ZŠ Československej armády, ďalšie tri materské školy a Základnú umeleckú školu Októbrová.
Projekt má podľa hovorcu mesta Michala Hudáka aj významný vzdelávací rozmer. Žiaci a pedagógovia môžu priamo sledovať výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov a jej využitie v každodennej prevádzke školy.