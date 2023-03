Tri SOŠ v Trenčianskom kraji zrekonštruujú, študenti dostanú techniku

Handlová 10. marca (TASR) - Trojica stredných odborných škôl (SOŠ) v Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom a Handlovej bude mať modernejšie odborné vzdelávanie. Na rekonštrukciu priestorov a nákup novej techniky získal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu.



S prácami na SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou začal dodávateľ už pred časom, v Handlovej a Partizánskom v piatok poklepali zástupcovia TSK, škôl a zhotoviteľov základný kameň stavby.



V bánovskej škole zrekonštruujú budovu praktického vyučovania, súčasťou prác je i výmena okien, vykurovania, vybudovanie bezbariérového vstupu. Projekt počíta i s modernizáciou praktického vyučovania prostredníctvom nákupu novej techniky a prístrojov. Na jeho realizáciu získal TSK nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1.860.915,83 eura.



Centrum odborného vzdelávania a prípravy zriadi krajská samospráva v SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom, na projekt, ktorý počíta s rekonštrukciou trojice vnútorných priestorov objektov, získala NFP vo výške 883.749,75 eura. Dodávateľ by mal práce dokončiť za štyri mesiace.



Modernizáciou, ktorá má za cieľ i znížiť energetickú náročnosť, prejdú i priestory dvojice budov SOŠ v Handlovej. "Tento projekt je naplánovaný od roku 2017, pripravovali sme projektové dokumentácie, dvakrát nám ho vrátili a, myslím, minulý týždeň definitívne schválili," spomenul pre TASR riaditeľ školy Jozef Barborka. S rekonštrukčnými prácami chce zhotoviteľ podľa neho začať koncom marca, dokončiť ich musí do šiestich mesiacov.



"Na stavebnú časť ide 1,7 milióna eur, to znamená rekonštrukcie odborných učební, realizáciu výťahu, bezbariérové vstupy do budovy odborného výcviku, rekonštrukciu toaliet, zateplenie a výmenu okien. Na materiálne vybavenie odborných učební pôjde 700.000 eur. Ide o prístroje, hydrauliku, pneumatiku, sieťové dáta, grafiky, nové počítače, CNC stroje," dodal Barborka.