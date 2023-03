Tri stredné odborné školy v Bratislave čaká transformácia

Bratislava 31. marca (TASR) – Tri stredné odborné školy (SOŠ) na území Bratislavy, ktoré sú v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), čaká transformácia. Ide o SOŠ elektrotechnickú na Rybničnej ulici, SOŠ podnikania na Strečnianskej ulici a SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci schválením návrhov na optimalizáciu škôl a školských zariadení a ich zrušenie k 31. augustu 2024. Kraj deklaruje, že majetok ostáva v jeho vlastníctve.



"Našou prioritou bolo garantovať, aby v kraji zostala zachovaná ponuka odbor vzdelávania. Sme tiež garantom toho, že všetci žiaci budú môcť pokračovať a ukončiť štúdium v danom odbore, ktorý si zvolili. Uchádzať sa chceme aj o pokračovanie práce všetkých zamestnancov," uviedla pre TASR riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK Jana Zápalová.



Každá z troch škôl bude mať totiž "nástupnícke" školy, ktoré ponúkajú rovnaké odbory ako tie, ktoré čaká transformácia. Zo SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch budú môcť žiaci pokračovať v štúdiu na Hotelovej akadémii na Mikovíniho či SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici. Zo SOŠ podnikania na Strečnianskej ulici budú môcť prejsť na SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici. V prípade SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici sú "nástupníckymi" školami SOŠ informačných technológií na Hliníckej ulici a SOŠ technológií a remesiel na Ivánskej ceste.



"Všetky tri zmeny sú naviazané na existujúce alebo perspektívne sa ďalej rozvíjajúce centrá odborného vzdelávania a prípravy. Ide skutočne o transformáciu stredného odborného vzdelávania, ktoré chceme posunúť na vyššiu úroveň," poznamenala Zápalová.



Ide podľa nej o prvú etapu transformácie stredného odborného školstva. V prvom kroku boli vybrané tie segmenty, ktoré dlhodobo ukazovali nevyhnutnosť zmien, napríklad aj nízky počet žiakov niektorých odborov. Za efektívne riešenie označila takýto krok aj Republiková únia zamestnávateľov. V prípade gastrosektora rozhodol aj fakt, že dve z troch škôl sú už centrami odborného vzdelávania a kraj sa chce zamerať na ich dobudovanie. Preto sa rozhodol pre transformáciu tretej školy.



"Vychádzalo sa zo starších strategických dokumentov. Je to prvá etapa transformácie, čo je dlhodobý proces. Predpokladám, že do budúcna sa bude pokračovať aj v ďalších segmentoch," doplnila Zápalová.



BSK zároveň deklaruje, že majetok škôl zostane v jeho vlastníctve. Vedenie kraja bude hľadať jeho ďalšie využitie, avšak zdôrazňuje zachovanie pôvodného účelu. Pozornosť upriamuje pritom aj na územný plán. O predaji sa neuvažuje. Kraj zároveň vyvracia obavy zástupcov "rušených" škôl či niektorých poslancov, že by sa nemohli využívať školské areály či bazény, alebo by sa rušilo centrum voľného času.