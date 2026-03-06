< sekcia Regióny
Tri stredné školy v Novom Meste nad Váhom sa stali bezbariérovými
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 6. marca (TASR) - Tri stredné školy v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa pridali k takmer trom desiatkam krajských stredných škôl, ktoré sú bezbariérové. TSK do ich debarierizácie investoval prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR takmer 600.000 eur. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
V gymnáziu M. R. Štefánika presiahla investícia 202.000 eur, takmer 20.000 eur financoval kraj z vlastných zdrojov. Súčasťou projektu bola prístavba výťahu zo zadnej strany budovy. Vybudovali tiež spevnené plochy pre bezpečný prístup k výťahu, vyhradené parkovanie a bezbariérovú toaletu.
V strednej priemyselnej škole dosiahla investícia 191.000 eur, z čoho 184.000 eur pokryli zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR. V škole pribudol exteriérový výťah, vymenili vchodové dvere a dvere do šatní a vstupné dvere. Pribudla oceľová rampa na preklenutie výškového rozdielu pri vstupe do šatní.
Nový výťah pribudol aj v strednej odbornej škole obchodu a služieb. Súčasťou úprav bol bezbariérový vstup do budovy a osadenie elektricky otvárateľných vstupných dverí. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie parkovacieho miesta pre imobilných a bezbariérová toaleta. Výška investície na tejto škole dosiahla 200.000 eur, z čoho viac ako 16.000 eur financoval kraj z vlastných zdrojov.
„Teší ma, že už aj tri školy v Novom Meste nad Váhom patria medzi školy umožňujúce vzdelávanie aj študentov s hendikepom. Na odstraňovanie bariér získal kraj 5,3 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, ďalších 2,8 milióna dofinancujeme z vlastných zdrojov. Celkovo tak ide o projekt za 8,1 milióna,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že z 38 krajských stredných škôl sa do projektu debarierizácie zapojilo až 29.
