Tri verejné stavby Prešovského kraja uspeli v udeľovaní národnej ceny
Medzi tohtoročných laureátov národnej ceny CING boli zaradené dva objekty Strednej odbornej školy (SOŠ) agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a odborníci ocenili aj Župný most.
Autor TASR
Prešov/Kežmarok 8. decembra (TASR) - Tri verejné stavby Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zabodovali v oceňovaní Slovenskej komory stavebných inžinierov. Medzi tohtoročných laureátov národnej ceny CING boli zaradené dva objekty Strednej odbornej školy (SOŠ) agropotravinárskej a technickej v Kežmarku a odborníci ocenili aj Župný most, ktorý kraj vybudoval na Lesíku delostrelcov v Prešove. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že Prešovský kraj zabodoval aj v kategórii dopravných stavieb, kde sa absolútnym víťazom stal štátny projekt rýchlostnej cesty R4 Prešov.
Župný most v Prešove, pre svoj 55-tonový oceľový oblúkový nosník známy aj ako malé Apollo, je situovaný nad železničnou traťou na Lesíku delostrelcov. V rovnakej kategórii dopravných stavieb obsadil tretie miesto. Celková investícia v tomto prípade presiahla 4,1 milióna eur.
V kategórii Budovy modernizácia získala druhé miesto tzv. červená škola - hlavná secesná budova SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, postavená v rokoch 1912 - 1913. Do jej rekonštrukcie kraj cez iniciatívu Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou bankou a Program IROP investoval 3,7 milióna eur. „V oceňovaní CING 2025 rezonoval i ďalší objekt tejto školy - unikátna miniFARMA Pradiareň v tvare malého kolosea získala tretie miesto. PSK do prestavby areálu s dvomi pavilónmi investoval cez iniciatívu dobiehajúcich regiónov približne tri milióny eur,“ dodala Jeleňová.
Súťaž CING 2025 priniesla ocenenia v piatich hlavných kategóriách, do ktorých sa prihlásilo 24 projektov z celého Slovenska. Jej cieľom je podporiť kultúru kvalitnej inžinierskej práce a vytvárať priestor na prezentáciu výsledkov.
