Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Regióny

Tri zrážky áut s chodcami: Žena neprežila, dvaja ľudia sa zranili

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

K prvej nehode došlo okolo 5.30 h na ceste I/61 vo Veľkom Bieli. Tá si vyžiadala jednu obeť.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. novembra (TASR) - Policajti v Bratislavskom kraji riešili v pondelok ráno tri zrážky vozidiel s chodcami. Pri jednej z nich chodkyňa zomrela. Pri ďalších dvoch boli chodci so zraneniami prevezení do nemocnice. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že nehody sa vyšetrujú.

K prvej nehode došlo okolo 5.30 h na ceste I/61 vo Veľkom Bieli. Tá si vyžiadala jednu obeť. Päťdesiatšesťročná chodkyňa utrpela pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahla. Ďalšia nehoda sa stala približne o 6.00 h na Mokrohájskej ulici v Bratislave pri zastávke mestskej hromadnej dopravy smer Patrónka. „Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k zrážke chodca a nákladného vozidla. Šesťdesiatosemročný chodec bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie,“ priblížila hovorkyňa.

Ďalšiu nehodu policajti riešili na bratislavskej Račianskej ulici na úrovni železničnej stanice Vinohrady v smere na Pezinok. „Došlo tam k zrážke chodca a motorového vozidla. Päťdesiatdeväťročná chodkyňa bola so zraneniami prevezená do nemocnice na ošetrenie,“ dodala Šimková.

.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne