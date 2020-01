Tribečské múzeum predstavuje deťom obdobie paleolitu

Topoľčany 27. januára (TASR) – Tribečské múzeum v Topoľčanoch predstavuje obdobie paleolitu – staršej doby kamennej, najstaršej a najdlhšie trvajúcej etapy ľudských dejín. Pripravená tvorivá dielňa je určená pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktorí ju môžu navštíviť do 2. marca, informovali pracovníci múzea.



Prezentačné podujatia s tvorivou dielňou oboznamuje prostredníctvom hovoreného slova, vhodných obrázkov a kulís s pôvodom človeka, so skladbou lovených zvierat, a tiež s výrobkami zhotovovanými predchodcami človeka. Pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im pomôžu spoznať dávny svet. Z hliny si môžu vyskúšať modelovať predmety patriace do obdobia paleolitu, ale aj kreslenie na materiál, na ktorý kreslil pračlovek. Svoje vedomosti si môžu overiť prostredníctvom spoločenskej hry.