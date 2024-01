Tribečské múzeum predstavuje deťom využitie liečivých rastlín

Topoľčany 20. januára (TASR) - Tematiku rastlín s liečivými účinkami približuje podujatie Čaro byliniek v zime. V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom ho vo svojich priestoroch pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou je adresované deťom materských a základných škôl, informovalo múzeum. Sprístupnené bude do 18. marca.



Podujatie približuje možnosti využívania liečivých rastlín pri prevencii i liečbe mnohých ochorení hlavne v zimnom období. Zároveň predstavuje bylinky a koreniny, ktoré majú liečivé vlastnosti v kuchyniach pri príprave jedál, či zdravotné prínosy v kozmetike.



V rámci tvorivých aktivít si návštevníci môžu pripraviť ekologickú kozmetiku, napríklad šumivú bombu do kúpeľa a vonnú soľ z byliniek, korenín a éterických olejov, darčekovo zabaliť podomácky vyrobené mydlo, dozdobiť kľúčenku, prípadne prívesok z epoxidovej živice. Vlastnoručne dotvorený výrobok z prírodných súčastí si deti môžu odniesť so sebou ako darček.