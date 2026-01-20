Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Regióny

Tribečské múzeum predstavuje dobové odevy z minulého storočia

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava je rozdelená na dva celky.

Autor TASR
Topoľčany 20. januára (TASR) - Mestský, turistický a vidiecky odev z obdobia 20. až 40. rokov minulého storočia prezentuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava Svet krásny býval vychádza zo zbierok historickej skupiny Dobový tábor a z etnografického fondu múzea, informoval riaditeľ múzea Mário Zeumer. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 8. apríla.

Výstava je rozdelená na dva celky. Prvá časť predstavuje ženský a mužský polokroj regiónu stredné Ponitrie, druhá sa zameriava na dobové odevy z obdobia medzivojnového Československa a druhej svetovej vojny. Najstarším vystaveným exponátom sú denné šaty z 20. rokov 20. storočia so zníženým pásom, doplnené o dobový klobúk.

Expozícia poukazuje aj na zmeny v móde 30. a 40. rokov, ktoré ovplyvnili materiálové obmedzenia počas vojnového obdobia. Tie sa prejavili najmä v úpravách a opätovnom využívaní odevov.

Časť je tematicky zameraná na turistiku a predstavuje repliky zimného turistického oblečenia z prvej polovice 20. storočia. Výstavu dopĺňajú dobové doplnky, tlačoviny, fotografie a tematické predmety. Súčasťou výstavy je fotokútik s možnosťou vyskúšať si dobové odevy.
.

Neprehliadnite

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ