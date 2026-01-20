< sekcia Regióny
Tribečské múzeum predstavuje dobové odevy z minulého storočia
Výstava je rozdelená na dva celky.
Autor TASR
Topoľčany 20. januára (TASR) - Mestský, turistický a vidiecky odev z obdobia 20. až 40. rokov minulého storočia prezentuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava Svet krásny býval vychádza zo zbierok historickej skupiny Dobový tábor a z etnografického fondu múzea, informoval riaditeľ múzea Mário Zeumer. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 8. apríla.
Výstava je rozdelená na dva celky. Prvá časť predstavuje ženský a mužský polokroj regiónu stredné Ponitrie, druhá sa zameriava na dobové odevy z obdobia medzivojnového Československa a druhej svetovej vojny. Najstarším vystaveným exponátom sú denné šaty z 20. rokov 20. storočia so zníženým pásom, doplnené o dobový klobúk.
Expozícia poukazuje aj na zmeny v móde 30. a 40. rokov, ktoré ovplyvnili materiálové obmedzenia počas vojnového obdobia. Tie sa prejavili najmä v úpravách a opätovnom využívaní odevov.
Časť je tematicky zameraná na turistiku a predstavuje repliky zimného turistického oblečenia z prvej polovice 20. storočia. Výstavu dopĺňajú dobové doplnky, tlačoviny, fotografie a tematické predmety. Súčasťou výstavy je fotokútik s možnosťou vyskúšať si dobové odevy.
