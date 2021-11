Tribečské múzeum predstavuje Fľaše trpezlivosti

Topoľčany 19. novembra (TASR) – Pohľad na rôznorodý svet miniatúr prináša výstava Fľaše trpezlivosti, ktorú pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Múzeum prezentuje modely troch autorov - Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej. Výstava potrvá do konca februára budúceho roka, informovalo vedenie múzea.



Fľaše trpezlivosti sú fenoménom, ktorý trvá už viac ako dve storočia. Vkladanie modelov do fliaš je tradičnou technikou neprofesionálneho výtvarného umenia. Jeho charakteristickým znakom je kompozícia ohraničená stenami sklenených fliaš, ktorú jej autor podľa vopred premysleného plánu vytvára vnútri fľaše cez jej hrdlo. Základnými materiálmi, s ktorými sa pracuje, sú drevo opracované technikou plastickej rezby, polychrómiou a lepením, papier, minerály, prípadne i organické materiály ako mach, textílie a iné.



V Európe sa miniatúry začali objavovať od 16. storočia. Takmer výlučne bývali umiestnené vo valcovitých fľašiach horizontálne uložených na podstavcoch a obsahovali poväčšine modely lodí. Toto umenie námorníkov dosiahlo najväčší rozmach v 19. storočí.



Počiatky tohto výtvarného druhu na našom území možno datovať do druhej tretiny 18. storočia, pričom najstaršie diela sa týkajú predovšetkým baníckych a sakrálnych výjavov vkladaných do štvorbokých fliaš z číreho skla. Vkladanie modelov baní do fliaš bolo rozšírené na území bývalého Rakúsko-Uhorska v okolí Banskej Štiavnice, Kremnice, Hodruše, Pukanca a Banskej Bystrice. Väčšina najstarších fliaš trpezlivosti, známych z múzejných i súkromných zbierok, pochádza z rúk neznámych autorov.