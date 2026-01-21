< sekcia Regióny
Tribečské múzeum predstavuje návštevníkom, na čom sa kedysi jazdilo
Autor TASR
Topoľčany 21. januára (TASR) - Jednostopové vozidlá, využívané od vojnových rokov až do roku 1989, predstavuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Expozícia zároveň poukazuje na vývoj technických riešení a technológií v oblasti dopravy za posledných približne 100 rokov, informoval autor výstavy Ondrej Godál, historik múzea. Výstava Na čom sa kedysi jazdilo potrvá do 8. mája.
Expozícia prostredníctvom vystavených vozidiel, reklamných materiálov, fotografií a sprievodných predmetov približuje bicykle, kolobežky, motocykle a mopedy. Tie sprevádzali viaceré generácie už od detského veku.
Výstava je rozdelená na tri hlavné celky - detské vozidlá, motocykle a mopedy a bicykle. Vystavené exponáty pochádzajú zo súkromných zbierok, ako aj zo zbierok veteránskych klubov OZ Oldtimer history club Oponice a OZ Veteran Car Club Appony Oponice.
Medzi najhodnotnejšie exponáty patrí bicykel Favorit F1 Špeciál významného cyklistu Jána Stejskala, držiteľa rekordu v počte štartov na pretekoch Okolo Slovenska. Z historických bicyklov zaujme aj model Bismarck „Berg wie Tal“ s dvojstupňovou reťazovou prevodovkou z roku 1939. Zo skupiny motocyklov je pozoruhodná cestovateľská dvojica Jawa 250/559 „Panelka“ a ČZ 175/450, ktorá absolvovala trasu viacerými európskymi krajinami.
