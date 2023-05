Tribečské múzeum predstavuje rôzne druhy šablí a príbuzných zbraní

Topoľčany 31. mája (TASR) – Rôzne druhy šablí a príbuzných zbraní, ich vývoj, význam a použitie od stredoveku až do dnešnej doby predstavuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava Šabľa známa neznáma potrvá v priestoroch múzea do 12. septembra, informovalo múzeum.



Šabľa patrí medzi chladné zbrane, s ktorými sa návštevníci múzeí či rôznych hradov, zámkov a kaštieľov, ale aj diváci rôznych akcií a podujatí môžu zoznámiť aj v súčasnosti. Dnes už ide hlavne o zbraň ceremoniálnu, doplnok slávnostnej uniformy, prípadne sa môže divák so šabľou stretnúť na rôznych historických akciách.



V minulosti však bola vo svojich rôznych podobách smrtiacou zbraňou, niekedy presne špecializovanou, ale tiež vedela poslúžiť aj ako reprezentačný predmet či doplnok slávnostnej uniformy nielen u bojovníkov, ale aj úradníkov. Využívala sa aj na športový šerm, udržovanie verejného poriadku a tiež šlo o zbraň používanú vo vzájomných súbojoch.