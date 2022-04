Tribečské múzeum predstavuje svet bankoviek a mincí

Topoľčany 6. apríla (TASR) - Svet bankoviek a mincí z celého sveta od rímskych čias až po súčasnosť predstavuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava Pecunia non olet (Peniaze nesmrdia) je sprístupnená pre verejnosť do 29. apríla tohto roka, informovalo múzeum.Podľa archeologických poznatkov sa podmienky na vznik peňazí začali vytvárať už v staršej kamennej dobe – paleolite. Funkciu najstaršieho platidla začali plniť rôzne druhy kvalitnej kamennej suroviny a z nej vyrobené nástroje. Nástup produktívneho hospodárstva podnietil ďalší rozvoj výmeny.Ľudia mladšej doby kamennej si budovali trvalejšie sídla, začali pestovať rastliny, chovať dobytok, venovali sa výrobe pracovných nástrojov, tkali látky, vyrábali hlinené nádoby. Svoje prebytky začali ponúkať na výmenu za iné produkty. Obľúbeným výmenným článkom sa stali aj stredomorské mušle.V dobe bronzovej sa z Mezopotámie rozšíril vynález bronzu, ktorý pri výmene nahrádzal kamenné platidlá. Od polovice 8. storočia pred naším letopočtom do vývinu naturálnych peňazí vstúpilo železo, ktoré slúžilo na výrobu nástrojov a zbraní a v rôznych formách mohlo nahrádzať funkciu platidla.