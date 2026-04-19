Tribečské múzeum predstavuje výber minerálov, hornín a skamenelín
Autor TASR
Topoľčany 19. apríla (TASR) - Výber minerálov, hornín a skamenelín pochádzajúcich z Topoľčian a okolia predstavuje nová výstava Pod nohami ukrytý svet. Pripravilo ju Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť do 16. júna, informovalo múzeum.
Dôležitým cieľom výstavy je posilniť vzťah verejnosti k regionálnemu prírodnému dedičstvu. „Často si ani neuvedomujeme, že významné geologické nálezy sa nenachádzajú len v zahraničí či vo vzdialených lokalitách, ale aj priamo v našom okolí,“ povedala geologička múzea Jana Prícka.
Návštevníci majú možnosť vidieť rozmanité tvary kryštálov, pestré farebné odtiene minerálov aj jemné detaily fosílií, ktoré sa zachovali v horninách po milióny rokov. Každý exponát je nielen esteticky zaujímavý, ale zároveň nesie konkrétnu informáciu o prostredí, v ktorom vznikol.
Geologický vývoj územia v regióne bol podľa slov Príckej mimoriadne dynamický. Oblasť dnešných Topoľčian bola v dávnej minulosti súčasťou morského prostredia. Usadeniny na dne morí postupne vytvárali horninové vrstvy, v ktorých sa zachovali zvyšky organizmov - lastúrniky, ulity či odtlačky rastlín. „Práve tieto skameneliny dnes pomáhajú vedcom rekonštruovať podmienky života v dávnych obdobiach a odhaľovať, ako sa krajina menila v čase,“ povedala geologička.
Výstava je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi aj školským kolektívom. Edukačné prvky a sprievodné texty pomáhajú zrozumiteľne vysvetliť základné princípy geológie a podnecujú zvedavosť mladších návštevníkov.
