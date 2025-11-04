Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tribečské múzeum pripravilo pre deti vesmírnu expedíciu

Ilustračné foto. Foto: TASR Dano Veselský

Výtvarné podujatie je adresované najmä deťom materských škôl a žiakom základných škôl.

Autor TASR
Topoľčany 4. novembra (TASR) - Vesmír ako nekonečný priestor, v ktorom sa nachádzajú rôzne vesmírne telesá, predstavuje výtvarné podujatie Vesmírna expedícia. V priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch ho pripravili pracovníci múzea v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom. Podujatie potrvá do 14. novembra, informovala geologička múzea Jana Prícka.

Výtvarné podujatie je adresované najmä deťom materských škôl a žiakom základných škôl. V prezentačnej časti sa návštevníci dozvedia množstvo zaujímavých poznatkov o vesmíre, ktorého veľká časť je stále zahalená rúškom tajomstva, skonštatovala Prícka.

Následne sa môžu zapojiť do viacerých tvorivých aktivít zameraných na výrobky z papiera - vytvorenie slnečnej sústavy, raketoplánu, zápichu na špajli a odznaku. Okrem výtvarných aktivít sú pripravené aj vedomostné a tvorivé úlohy.
