Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. jún 2026Meniny má Stanislava
< sekcia Regióny

Tribečské múzeum pripravuje výstavu venovanú bývalému pivovaru

.
Na archívnej snímke Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Novú expozíciu budú tvoriť dobové fotografie pivovaru, ktorého história sa začala v roku 1958 výstavbou sladovne.

Autor TASR
Topoľčany 9. júna (TASR) - Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripravuje novú expozíciu, ktoré bude venovaná bývalému pivovaru Topvar. Ako informovalo, výstava s názvom Spomienka na časy minulé - topoľčiansky pivovar, bude otvorená 25. júna a potrvá do 9. septembra.

Novú expozíciu budú tvoriť dobové fotografie pivovaru, ktorého história sa začala v roku 1958 výstavbou sladovne. „Druhou etapou výstavby areálu kombinátu bola stavba samotného pivovaru, ktorý mal zaistiť zásobovanie obyvateľstva pivom. Výstavba sa začala 9. januára 1961. Plánovaná kapacita pivovaru bola 345.000 hektolitrov ročne,“ priblížili tvorcovia výstavy.

Za prvé desaťročie fungovania pivovar navaril viac než 3.200.000 hektolitrov piva a vyrobil viac než 160.000 ton sladu. „Približne dve tretiny z uvedeného množstva boli určené na export. Celkovo podnik vyvážal slad do vyše 40 štátov. V roku 1984 bola do podniku začlenená aj prevádzka sódovkárne, čo prispelo k rozšírenia sortimentu podniku,“ uviedlo múzeum.

Výroba piva sa v Topoľčanoch skončila v roku 2010. Objekty pivovaru slúžili ako administratívne a distribučné centrum. Varňa pivovaru sa zbúrala už na jeseň 2017. V súčasnosti už neexistuje ani značka Topvar. „Na jar tohto roka sa začalo s búraním ďalších budov v komplexe bývalého pivovaru. Tento krok vyvolal u mnohých, hlavne miestnych obyvateľov rozhorčenie. Nech už na mieste bývalého pivovaru bude stáť čokoľvek, veríme, že sa na kedysi slávny topoľčiansky pivovar nezabudne,“ doplnili tvorcovia výstavy.
.

Neprehliadnite

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Voľby v Arménsku vyhrala vládna strana Pašinjana

Vo veku 80 rokov zomrel exposlanec NR SR Marián Haľko

Prešov dostal pokutu za povolenie umiestnenia stánku pri pamätníku