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Tribečské múzeum pripravuje výstavu venovanú bývalému pivovaru
Novú expozíciu budú tvoriť dobové fotografie pivovaru, ktorého história sa začala v roku 1958 výstavbou sladovne.
Autor TASR
Topoľčany 9. júna (TASR) - Tribečské múzeum v Topoľčanoch pripravuje novú expozíciu, ktoré bude venovaná bývalému pivovaru Topvar. Ako informovalo, výstava s názvom Spomienka na časy minulé - topoľčiansky pivovar, bude otvorená 25. júna a potrvá do 9. septembra.
Novú expozíciu budú tvoriť dobové fotografie pivovaru, ktorého história sa začala v roku 1958 výstavbou sladovne. „Druhou etapou výstavby areálu kombinátu bola stavba samotného pivovaru, ktorý mal zaistiť zásobovanie obyvateľstva pivom. Výstavba sa začala 9. januára 1961. Plánovaná kapacita pivovaru bola 345.000 hektolitrov ročne,“ priblížili tvorcovia výstavy.
Za prvé desaťročie fungovania pivovar navaril viac než 3.200.000 hektolitrov piva a vyrobil viac než 160.000 ton sladu. „Približne dve tretiny z uvedeného množstva boli určené na export. Celkovo podnik vyvážal slad do vyše 40 štátov. V roku 1984 bola do podniku začlenená aj prevádzka sódovkárne, čo prispelo k rozšírenia sortimentu podniku,“ uviedlo múzeum.
Výroba piva sa v Topoľčanoch skončila v roku 2010. Objekty pivovaru slúžili ako administratívne a distribučné centrum. Varňa pivovaru sa zbúrala už na jeseň 2017. V súčasnosti už neexistuje ani značka Topvar. „Na jar tohto roka sa začalo s búraním ďalších budov v komplexe bývalého pivovaru. Tento krok vyvolal u mnohých, hlavne miestnych obyvateľov rozhorčenie. Nech už na mieste bývalého pivovaru bude stáť čokoľvek, veríme, že sa na kedysi slávny topoľčiansky pivovar nezabudne,“ doplnili tvorcovia výstavy.
Novú expozíciu budú tvoriť dobové fotografie pivovaru, ktorého história sa začala v roku 1958 výstavbou sladovne. „Druhou etapou výstavby areálu kombinátu bola stavba samotného pivovaru, ktorý mal zaistiť zásobovanie obyvateľstva pivom. Výstavba sa začala 9. januára 1961. Plánovaná kapacita pivovaru bola 345.000 hektolitrov ročne,“ priblížili tvorcovia výstavy.
Za prvé desaťročie fungovania pivovar navaril viac než 3.200.000 hektolitrov piva a vyrobil viac než 160.000 ton sladu. „Približne dve tretiny z uvedeného množstva boli určené na export. Celkovo podnik vyvážal slad do vyše 40 štátov. V roku 1984 bola do podniku začlenená aj prevádzka sódovkárne, čo prispelo k rozšírenia sortimentu podniku,“ uviedlo múzeum.
Výroba piva sa v Topoľčanoch skončila v roku 2010. Objekty pivovaru slúžili ako administratívne a distribučné centrum. Varňa pivovaru sa zbúrala už na jeseň 2017. V súčasnosti už neexistuje ani značka Topvar. „Na jar tohto roka sa začalo s búraním ďalších budov v komplexe bývalého pivovaru. Tento krok vyvolal u mnohých, hlavne miestnych obyvateľov rozhorčenie. Nech už na mieste bývalého pivovaru bude stáť čokoľvek, veríme, že sa na kedysi slávny topoľčiansky pivovar nezabudne,“ doplnili tvorcovia výstavy.