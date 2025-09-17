Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tribečské múzeum v Topoľčanoch predstavuje deťom Jeseň v ríši zvierat

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Prostredníctvom dermoplastických preparátov vtákov a cicavcov sa návštevníci dozvedia, ako trávia nepriaznivé podmienky jednotlivé druhy živočíchov.

Autor TASR
Topoľčany 17. septembra (TASR) - Na jesenné obdobie a prípravu prírody na zimu je zamerané podujatie Jeseň v ríši zvierat, ktoré pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Určené je najmä deťom materských škôl a žiakom prvého stupňa základných škôl, informovalo múzeum. Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou môžu záujemcovia navštíviť do 13. novembra.

Prostredníctvom dermoplastických preparátov vtákov a cicavcov sa návštevníci dozvedia, ako trávia nepriaznivé podmienky jednotlivé druhy živočíchov. V rámci tvorivej dielne sú pripravené rôzne aktivity, ako vyrábanie jesenných svietnikov s motívmi živočíchov, maľovanie sadrových odliatkov či výroba zvierat z papiera.
