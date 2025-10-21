< sekcia Regióny
Tribečské múzeum v Topoľčanoch predstavuje život a smrť Slovanov
Archeologická výstava približuje na základe vybraných nálezov, modelov a rekonštrukcií informácie z oblasti života a smrti slovanskej spoločnosti v období včasného stredoveku.
Autor TASR
Topoľčany 21. októbra (TASR) - Život a smrť Slovanov predstavuje najnovšia výstava v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch. Múzeum ju pripravilo v spolupráci so študentmi muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Archeologickým múzeom Veľkej Moravy v Bojnej. Výstava potrvá do 12. januára budúceho roka, informovalo múzeum.
Archeologická výstava približuje na základe vybraných nálezov, modelov a rekonštrukcií informácie z oblasti života a smrti slovanskej spoločnosti v období včasného stredoveku. Jej súčasťou je expozícia virtuálnej reality, ktorá umožní návštevníkom preniesť sa pomocou špeciálnych okuliarov na typické slovanské pohrebisko. Múzeum odporúča návštevníkom individuálne návštevy, pretože má k dispozícii len jeden set virtuálnych okuliarov.
