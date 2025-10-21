Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Regióny

Tribečské múzeum v Topoľčanoch predstavuje život a smrť Slovanov

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Archeologická výstava približuje na základe vybraných nálezov, modelov a rekonštrukcií informácie z oblasti života a smrti slovanskej spoločnosti v období včasného stredoveku.

Autor TASR
Topoľčany 21. októbra (TASR) - Život a smrť Slovanov predstavuje najnovšia výstava v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch. Múzeum ju pripravilo v spolupráci so študentmi muzeológie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Archeologickým múzeom Veľkej Moravy v Bojnej. Výstava potrvá do 12. januára budúceho roka, informovalo múzeum.

Archeologická výstava približuje na základe vybraných nálezov, modelov a rekonštrukcií informácie z oblasti života a smrti slovanskej spoločnosti v období včasného stredoveku. Jej súčasťou je expozícia virtuálnej reality, ktorá umožní návštevníkom preniesť sa pomocou špeciálnych okuliarov na typické slovanské pohrebisko. Múzeum odporúča návštevníkom individuálne návštevy, pretože má k dispozícii len jeden set virtuálnych okuliarov.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí