Tribečské múzeum v Topoľčanoch vystaví práce klientov ZSS

Topoľčany 2. decembra (TASR) - Výstavou prác zhotovených v rámci tvorivých dielní Bez bariér vyvrcholil projekt pre dospelých so zdravotným postihnutím Dvere múzea dokorán III. V októbri až decembri ho realizuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch s podporu Ministerstva kultúry SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výstava je sprístupnená v priestoroch múzea od 4. do 29. decembra, informoval riaditeľ múzea Ľubomír Opáth.



Projekt Dvere múzea dokorán III, na ktorom spolupracovali zamestnanci a klienti Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Horné Obdokovce "V kaštieli", voľne nadviazal na projekty z predchádzajúcich rokov z oblasti neformálneho vzdelávania. "Múzeum dlhodobo spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa starajú o klientov s rôznym zdravotným postihnutím a v spolupráci s nimi organizuje rôzne podujatia," skonštatoval Opáth.



Zámerom projektu bola realizácia interaktívnych aktivít určených na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb dospelých osôb s telesným i psychickým zdravotným postihnutím. Aktivity projektu boli rozdelené do troch tematických programových etáp, ktoré tvorili prednášky, tvorivé dielne a výstava. Zamerané boli na viaceré témy z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré si vyžiadali uplatnenie rôznych vedomostí a manuálnych zručností. V priebehu októbra a novembra mali klienti možnosť pracovať s hrnčiarskou hlinou, sadrou, prírodnými materiálmi, včelím voskom, papierom, drôtikmi či korálkami.



Cieľom projektu bolo primeranou formou uľahčiť prístup tejto skupiny obyvateľstva ku kultúrnym, historickým i prírodným hodnotám, ktorými múzeum prostredníctvom zbierkových predmetov disponuje, a podnetmi získanými z doterajšej spolupráce so seniormi rozvíjať v rámci možnosti ich duševné či manuálne schopnosti. Dôležitým prvkom bol aj rozvoj environmentálneho cítenia formovaním a podchytením kladného vzťahu k ochrane životného prostredia. Projekt prispel k integrácii zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti, zhodnotil prínosy riaditeľ múzea.