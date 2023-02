Tribečské múzeum vyhlásilo výtvarnú súťaž s veľkonočnou tematikou

Topoľčany 23. februára (TASR) - Tribečské múzeum v Topoľčanoch vyhlásilo výtvarnú súťaž Krása veľkonočnej pohľadnice. Určená je pre deti materských škôl, žiakov prvého stupňa základných škôl a žiakov špeciálnych základných škôl v okrese Topoľčany. Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať do 13. marca, súťažné práce do 29. marca. Hodnotenie súťaže sa uskutoční 3. apríla, práce budú vystavené v priestoroch Tribečského múzea, informovalo múzeum.



Zámerom podujatia je prezentácia a konfrontácia najlepších žiackych prác, spoznanie súčasného stavu, úrovne a možností výtvarného cítenia žiakov, ale aj zvýšenie záujmu žiakov o výtvarné umenie a získavanie výtvarných zručností. Múzeum chce týmto spôsobom zároveň prispieť k rozširovaniu vedomostí o veľkonočných zvykoch a symboloch.



Súťaž je určená len pre jednotlivcov, maximálny počet prác z jednej triedy je päť. Práce budú zaradené do troch súťažných kategórií, materské školy, prvý stupeň základných škôl a špeciálne základné školy. Súťažné práce vyhodnotí trojčlenná komisia, ktorá bude hodnotiť výtvarné stvárnenie danej témy a techniku kreslenia.