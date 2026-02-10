Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tribečské múzeum zmodernizovalo svoju konzervátorskú dielňu

Na archívnej snímke Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Konzervátorská miestnosť múzea nepatrí k verejne prístupným priestorom.

Autor TASR
Topoľčany 10. februára (TASR) - Tribečské múzeum v Topoľčanoch zmodernizovalo svoju konzervátorskú dielňu. Realizácia projektu jej technického a dielenského vybavenia bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške 3500 eur. Nitriansky samosprávny kraj prispel v rámci povinného spolufinancovania sumou 879 eur, informovala zoologička múzea Lenka Krošláková.

Konzervátorská miestnosť múzea nepatrí k verejne prístupným priestorom. „Ošetrujú sa v nej zbierkové predmety z prírodovedných a spoločenskovedných zbierkových fondov, preto sú projektové aktivity múzea zamerané aj na túto oblasť,“ skonštatovala Krošláková.

Projekt Technické a dielenské vybavenie konzervátorskej dielne Tribečského múzea v Topoľčanoch nadviazal na projekt realizovaný v roku 2021. V prvej etape bola konzervátorská miestnosť vybavená základným materiálno-technickým a technologickým zariadením.

Hlavnou projektovou aktivitou druhej etapy bola modernizácia, skvalitnenie a obnova technického vybavenia. Zakúpený bol odvlhčovač vzduchu, notebook, fotoaparát, práčka, ručná elektrická brúska, pracovná lampa s lupou, laboratórna váha, kovové policové regály.

Cieľom projektu bolo skvalitnenie činnosti v oblasti odborného ošetrovania zbierkového fondu vrátane spracovania záznamov o konzervovaní zbierkových predmetov a ich fotografickej dokumentácie.
