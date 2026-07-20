< sekcia Regióny
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná
Najbližšie dva dni ešte pokračujú dokončovacie práce, ako dosýpanie krajníc, hutnenie a čistenie vozovky.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila obnovu Triblavinskej cesty pri Bratislave. Približne 1,5 kilometra dlhý úsek dostal nový asfaltový povrch. Cesta je od nedele (19. 7.) podvečera prejazdná. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„Obnova sa týkala úseku od mosta ponad potok Čierna voda až po napojenie Triblavinskej cesty na cestu I/61, teda starú Seneckú cestu. Počas víkendovej uzávery diaľničiari opravili poškodené miesta vozovky a položili novú asfaltovú vrstvu. Od nedeľného podvečera je už cesta prejazdná,“ priblížili.
Najbližšie dva dni ešte pokračujú dokončovacie práce, ako dosýpanie krajníc, hutnenie a čistenie vozovky. „Triblavinskú cestu využívali stavbári počas výstavby križovatky D1/D4 a modernizácie diaľnice D1 ako príjazdovú cestu na stavbu. Jej obnova patrí medzi nadväzujúce práce, ktorými NDS postupne dáva do poriadku komunikácie a verejný priestor v okolí stavby,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS.
„Obnova sa týkala úseku od mosta ponad potok Čierna voda až po napojenie Triblavinskej cesty na cestu I/61, teda starú Seneckú cestu. Počas víkendovej uzávery diaľničiari opravili poškodené miesta vozovky a položili novú asfaltovú vrstvu. Od nedeľného podvečera je už cesta prejazdná,“ priblížili.
Najbližšie dva dni ešte pokračujú dokončovacie práce, ako dosýpanie krajníc, hutnenie a čistenie vozovky. „Triblavinskú cestu využívali stavbári počas výstavby križovatky D1/D4 a modernizácie diaľnice D1 ako príjazdovú cestu na stavbu. Jej obnova patrí medzi nadväzujúce práce, ktorými NDS postupne dáva do poriadku komunikácie a verejný priestor v okolí stavby,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS.