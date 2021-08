Triedený zber plastov v Dudinciach je pre turistov a občanov odlišný

Dudince 15. augusta (TASR) – Pre návštevníkov mesta Dudince v Krupinskom okrese je triedený zber plastov zabezpečený žltými zbernými nádobami v uliciach, obyvatelia ho však zbierajú do vriec.



„Pre občanov mesta sú určené 120-litrové vrecia, ktoré sú rozdávané do domácností. Zber odpadov z plastov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť,“ uvádza mesto v materiáli, ktorý TASR poskytol riaditeľ Mestského podniku Dudince Ľubomír Habán. „Je to praktickejšie, pretože plastového odpadu je veľa a potom by bolo celé mesto preplnené žltými kontajnermi,“ vysvetlil.



Primátor Dudiniec Dušan Strieborný spomenul, že od roku 2018 zabezpečujú v meste aj likvidáciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Patria sem konáre, tráva, šupky z ovocia a zeleniny. „Je to odpad od našich občanov, právnických osôb vrátane kúpeľov a okolitých obcí, ktorý spracúvame v kompostárni," zdôraznil a doplnil, že každá domácnosť dostala od mesta hnedé nádoby. Rodinné domy majú 120-litrové a bytové domy 240-litrové. Celkovo ich rozdali 257. Zvoz zabezpečuje spoločnosť Združenie Hont v intervaloch dvoch týždňov.



„Stále sa však nájdu aj občania, ktorí ignorujú triedenie a mnohé druhy odpadu, najmä plasty, končia v komunálnom odpade. Stretávame sa aj s tým, že vo verejne prístupných 1100-litrových kontajneroch sú zmiešané rôzne druhy odpadu," zhrnul.