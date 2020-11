Triediace centrum PET fliaš v B. Bystrici by zamestnalo 150 ľudí

Banská Bystrica 24. novembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporuje iniciatívu spracovateľa PET fliaš na vznik triediaceho centra zálohového systému v Banskej Bystrici. Vedenie kraja to považuje za strategickú investíciu, ktorá regiónu môže priniesť okolo 150 nových pracovných miest. Informoval o tom v utorok počas návštevy spoločnosti Ekolumi predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa neho by lokalizovaním triediaceho centra do Banskej Bystrice mohlo dôjsť k nadviazaniu na už vybudované a existujúce recyklačné kapacity, ktoré vysoko prevyšujú potreby slovenských producentov a spotrebiteľov.



"Pripravovaný projekt zálohovania PET fliaš má veľký význam z hľadiska ekológie a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu pre celé Slovensko. Preto vnímam veľmi pozitívne iniciatívu spoločnosti Ekolumi na vybudovanie triediaceho centra v Banskej Bystrici. Celý proces recyklácie PET fliaš je absolútne ekologický," reagoval Lunter.



Najnovšia technológia, do ktorej majitelia spoločnosti investovali 13 miliónov eur, dokáže premeniť PET fľašu na ekologickú PET vločku. Celý proces je maximálne bezpečný, riadený najnovšími technológiami a viacerými stupňami kontroly a nezaťažuje životné prostredie.



"Z nášho pohľadu je tento zámer pre kraj strategický. Vznik viac ako 150 pracovných miest v horizonte dvoch rokov pre ľudí primárne z BBSK predstavuje významný prínos. Aj preto sme sa rozhodli vyjadriť podporu pre vybudovanie triediaceho centra v krajskom meste. Oslovili sme listom zástupcov aliancie a zväzu obchodu, či asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, združenie výrobcov piva, ktorí sa uchádzajú o pozíciu správcu systému, aby zhodnotili potenciál, ktorý v Banskej Bystrici máme," zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



V prípade lokalizácie triediaceho centra zálohového systému PET fliaš v Banskej Bystrici bude vedenie kraja nápomocné. "Spoločnosť je pripravená zvládnuť očakávanú kapacitu vďaka už zrealizovanej investícii. Výhodou je určite funkčná infraštruktúra a dobré napojenie na obchvat," dodal krajský poslanec Martin Turčan.



"Naša spoločnosť má desaťročné skúsenosti s recykláciou PET fliaš. Rovnako disponujeme skúsenosťami aj so zálohovým systémom, napríklad v Litve, kde pôsobí ďalšia z našich pobočiek. Aktuálne spracovávame približne 120 ton fliaš denne do podoby tzv. PET vločky," konštatoval Michal Figúr, konateľ Ekolumi.



Zálohový systém na PET fľaše a plechovky má byť spustený v januári 2022. Fungovanie celého systému bude zastrešovať správca. Toho vyberie ministerstvo z okruhu výrobcov alebo zástupcov výrobcov zálohovaných obalov do konca tohto roka.