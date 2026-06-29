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Triedite správne odpad? Na toto by ste mali myslieť aj počas horúčav
OLO zabezpečuje v Bratislave počas horúčav odvoz odpadu naďalej podľa štandardného harmonogramu odvozu.
Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - Počas horúcich dní by mali ľudia venovať zvýšenú pozornosť správnemu triedeniu odpadu, najmä kuchynskému bioodpadu. Ten je potrebné ukladať do kompostovateľných vreciek, riadne ich zauzliť a až následne vložiť do zbernej nádoby. Pre TASR to uviedla bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s tým, že voľne vhodený bioodpad do nádob alebo bioodpad v plastových vreckách môže počas vysokých teplôt spôsobovať zápach, znečistenie nádob a komplikovať ich vyprázdňovanie.
„Kuchynský bioodpad pritom počas letného obdobia odvážame dvakrát za sedem dní. Rovnako pripomíname, že batérie (napríklad z detských hračiek), elektroodpad, akumulátory ani ďalšie nebezpečné druhy odpadu nepatria do komunálneho ani triedeného odpadu,“ upozornila firma. Odovzdať ich je možné na zbernom dvore alebo na miestach spätného zberu.
OLO zabezpečuje v Bratislave počas horúčav odvoz odpadu naďalej podľa štandardného harmonogramu odvozu. Po dohode s mestom však posádky vyrážajú na svoje rajóny skôr ako zvyčajne, aby mohli začať so zberom ešte pred nástupom najvyšších denných teplôt. „Toto opatrenie nám pomáha chrániť zdravie zamestnancov a zároveň zabezpečiť plynulý odvoz odpadu,“ podotkli zo spoločnosti. Pre plynulý priebeh odvozu obyvateľom odporúčajú, aby nádoby a vrecia pripravili na odvoz večer pred dňom odvozu alebo v deň zberu najneskôr do 6.00 h na určené a viditeľné miesto.
Počas vysokých teplôt venujú v OLO zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pitného režimu, bezpečnostných prestávok a zamestnanci majú k dispozícii letné osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane pokrývok hlavy. „Počas presunov medzi jednotlivými stanovišťami sa spolu s vodičom zdržiavajú v klimatizovanej kabíne vozidla,“ podotkli z bratislavskej mestskej firmy.
Bratislava čelí v týchto dňoch extrémnym horúčavám. Teploty niekoľko dní po sebe presiahli hranicu 35 stupňov a siahali takmer k 40 stupňom Celzia.
„Kuchynský bioodpad pritom počas letného obdobia odvážame dvakrát za sedem dní. Rovnako pripomíname, že batérie (napríklad z detských hračiek), elektroodpad, akumulátory ani ďalšie nebezpečné druhy odpadu nepatria do komunálneho ani triedeného odpadu,“ upozornila firma. Odovzdať ich je možné na zbernom dvore alebo na miestach spätného zberu.
OLO zabezpečuje v Bratislave počas horúčav odvoz odpadu naďalej podľa štandardného harmonogramu odvozu. Po dohode s mestom však posádky vyrážajú na svoje rajóny skôr ako zvyčajne, aby mohli začať so zberom ešte pred nástupom najvyšších denných teplôt. „Toto opatrenie nám pomáha chrániť zdravie zamestnancov a zároveň zabezpečiť plynulý odvoz odpadu,“ podotkli zo spoločnosti. Pre plynulý priebeh odvozu obyvateľom odporúčajú, aby nádoby a vrecia pripravili na odvoz večer pred dňom odvozu alebo v deň zberu najneskôr do 6.00 h na určené a viditeľné miesto.
Počas vysokých teplôt venujú v OLO zvýšenú pozornosť dodržiavaniu pitného režimu, bezpečnostných prestávok a zamestnanci majú k dispozícii letné osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane pokrývok hlavy. „Počas presunov medzi jednotlivými stanovišťami sa spolu s vodičom zdržiavajú v klimatizovanej kabíne vozidla,“ podotkli z bratislavskej mestskej firmy.
Bratislava čelí v týchto dňoch extrémnym horúčavám. Teploty niekoľko dní po sebe presiahli hranicu 35 stupňov a siahali takmer k 40 stupňom Celzia.