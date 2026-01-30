Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRIKRÁT BODOL SVOJU MATKU: Tá zraneniam podľahla, muža obvinili

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu, vyšetrovateľ navrhol jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 30. januára (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 31-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví, neskôr ho preklasifikoval na zločin zabitia. Obvinený trikrát bodol nožom do chrbta svoju 66-ročnú matku, ktorá zraneniam v nemocnici podľahla. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Obvinený v sobotu (24. 1.) v popoludňajších hodinách v kuchyni rodinného domu v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Spôsobil jej rezné rany, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela,“ uviedla hovorkyňa.

Obvinenému policajti obmedzili osobnú slobodu, vyšetrovateľ navrhol jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. V prípade nariadili súdnu pitvu. Prípad je v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania a zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na riadne a úplné objasnenie skutku.

.

