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OPITÉ 13-ROČNÉ DIEVČA: Nafúkalo 1,9 promile, skončilo v nemocnici
Policajti museli privolať rýchlu zdravotnú pomoc k 13-ročnému dievčaťu, ktorému prišlo nevoľno a začalo strácať vedomie. Dievča nafúkalo 1,9 promile alkoholu. Sanitka ju previezla do nemocnice.
Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Celkovo 240 kontrol mladistvých osôb a 47 kontrol prevádzok predávajúcich alkoholické nápoje vykonali v piatok (13. 11.) policajti v Nitrianskom kraji. Odhalili počas nich 25 mladistvých pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti museli privolať rýchlu zdravotnú pomoc k 13-ročnému dievčaťu, ktorému prišlo nevoľno a začalo strácať vedomie. Dievča nafúkalo 1,9 promile alkoholu. Sanitka ju previezla do nemocnice.
Kontroly boli súčasťou celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej policajnej akcie ADaM. Zameraná bola na kontrolu zákazu požívania alkoholu a iných omamných látok mladistvými osobami. Okrem štátnych policajtov sa na akcii podieľali príslušníci mestských polícií, pracovníci sociálnej kurately, ale aj Finančnej správy SR.
Policajti museli privolať rýchlu zdravotnú pomoc k 13-ročnému dievčaťu, ktorému prišlo nevoľno a začalo strácať vedomie. Dievča nafúkalo 1,9 promile alkoholu. Sanitka ju previezla do nemocnice.
Kontroly boli súčasťou celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej policajnej akcie ADaM. Zameraná bola na kontrolu zákazu požívania alkoholu a iných omamných látok mladistvými osobami. Okrem štátnych policajtov sa na akcii podieľali príslušníci mestských polícií, pracovníci sociálnej kurately, ale aj Finančnej správy SR.