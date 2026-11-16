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OPITÉ 13-ROČNÉ DIEVČA: Nafúkalo 1,9 promile, skončilo v nemocnici

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Policajná snímka z akcie ADaM. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti museli privolať rýchlu zdravotnú pomoc k 13-ročnému dievčaťu, ktorému prišlo nevoľno a začalo strácať vedomie. Dievča nafúkalo 1,9 promile alkoholu. Sanitka ju previezla do nemocnice.

Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Celkovo 240 kontrol mladistvých osôb a 47 kontrol prevádzok predávajúcich alkoholické nápoje vykonali v piatok (13. 11.) policajti v Nitrianskom kraji. Odhalili počas nich 25 mladistvých pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti museli privolať rýchlu zdravotnú pomoc k 13-ročnému dievčaťu, ktorému prišlo nevoľno a začalo strácať vedomie. Dievča nafúkalo 1,9 promile alkoholu. Sanitka ju previezla do nemocnice.

Kontroly boli súčasťou celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej policajnej akcie ADaM. Zameraná bola na kontrolu zákazu požívania alkoholu a iných omamných látok mladistvými osobami. Okrem štátnych policajtov sa na akcii podieľali príslušníci mestských polícií, pracovníci sociálnej kurately, ale aj Finančnej správy SR.

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