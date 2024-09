Tristo študentov si prevzalo Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

Prešov 23. septembra (TASR) - Celkovo 296 študentov z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) si v pondelok v priestoroch Historickej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove prebralo Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Bronzové ocenenia získalo 204 študentov a strieborné 92. TASR o tom informoval komunikačný manažér DofE Denis Mačor.



Ako povedal, celkovo na Slovensku oceňujú počas jesene viac ako 1850 účastníkov bronzovej a striebornej úrovne DofE vo všetkých ôsmych krajoch. "Práve v počte absolventov sme na úrovni krajín ako Kanada, Austrália či Spojené kráľovstvo. Tento rok na sebe celkovo pracuje viac ako 7300 účastníkov a účastníčok na všetkých troch úrovniach," skonštatoval Mačor.



Jednou z ocenených z Prešovského kraja je aj 16-ročná Natália Urbanová, ktorá objavila vďaka DofE vášeň pre latinskoamerické tance a naučila sa posunkovú reč, ktorú plánuje využiť na pomoc nepočujúcim. "DofE ma naučilo zodpovednosti a odvahe ísť za svojimi snami. Bez tohto programu by som nikdy neobjavila, čo všetko dokážem a koľkým ľuďom môžem pomôcť," povedala Urbanová a doplnila, že vďaka programu DofE je zodpovednejšia a cíti, že osobnostne dospieva.



"Všetci ste jedineční a jedinečné. Máte obrovský potenciál. Hovorím to preto, lebo tomu verím. Rovnako hrdí sú na vás aj učitelia a rodičia. Tento svet potrebuje vaše schopnosti," povedal v príhovore mladým ľuďom Miloš Ondrášik, riaditeľ DofE Slovensko.



"Osobne verím v program DofE. Mladým pomáha spoznať svet aj samých seba. Formuje váš charakter a motivuje vás, aby ste na sebe pracovali," prihovoril sa mladým britský veľvyslanec Nigel Baker.



Tomu, aby si mladí ľudia z PSK prebrali cenu, predchádzalo podľa Mačora viac ako 626 dní dobra. Spoločne sa vo všetkých oblastiach rozvíjali 17.125 hodín.



DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý v roku 1956 založil princ Philip, vojvoda z Edinburghu, manžel britskej kráľovnej. Ročne ho realizuje vyše milióna ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 130 krajinách sveta.



DofE rozvíja účastníkov komplexne - budujú svoje charakterové vlastnosti, ako sú cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútorná motivácia, cez nastavovanie si cieľov a ich systematické napĺňanie v oblastiach ako šport, talent a dobrovoľníctvo.



Záujemcovia sa môžu do vzdelávacieho programu prihlásiť do 15. októbra.