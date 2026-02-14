< sekcia Regióny
Trnafské fašangy ponúkajú fašiangové špeciality i pochod maškár
Fašangovica ponúkne tiež koncert dychového orchestra a vystúpenia folklórnych súborov.
Autor TASR
Trnava 14. februára (TASR) - Hlavnú ulicu v Trnave v sobotu zaplnila hudba, vône fašiangových špecialít a veselé masky. Trnafské fašangy ponúkajú návštevníkom kultúrny program, ktorým sa rozlúčia s fašiangovým obdobím.
Ako informovalo mestské kultúrne stredisko (MKS), súčasťou podujatia sú zabíjačkové dobroty a vystúpenia ľudových hudieb Trnafčan a Spevákovci i tvorivé dielne, na ktorých si účastníci vyrobia vlastné masky na tvár. Fašangovica ponúkne tiež koncert dychového orchestra a vystúpenia folklórnych súborov.
Podujatie vyvrcholí popoludní sprievodom maškár, ktoré prejdú Hlavnou ulicou. „Vítaný je každý, kto má chuť stať sa jeho súčasťou. Vrcholom dňa bude o 16.00 h tradičné pochovávanie basy v podaní folklórneho súboru Verešvaran a dychovej hudby Verešvaranka. Po symbolickej rozlúčke s fašiangami sa otvorí pôstne obdobie,“ doplnilo MKS.
Ako informovalo mestské kultúrne stredisko (MKS), súčasťou podujatia sú zabíjačkové dobroty a vystúpenia ľudových hudieb Trnafčan a Spevákovci i tvorivé dielne, na ktorých si účastníci vyrobia vlastné masky na tvár. Fašangovica ponúkne tiež koncert dychového orchestra a vystúpenia folklórnych súborov.
Podujatie vyvrcholí popoludní sprievodom maškár, ktoré prejdú Hlavnou ulicou. „Vítaný je každý, kto má chuť stať sa jeho súčasťou. Vrcholom dňa bude o 16.00 h tradičné pochovávanie basy v podaní folklórneho súboru Verešvaran a dychovej hudby Verešvaranka. Po symbolickej rozlúčke s fašiangami sa otvorí pôstne obdobie,“ doplnilo MKS.