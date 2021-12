Trnava a cyklistický zväz sa dohodli na projekte Národného centra

Trnava 8. decembra (TASR) - Národné cyklistické centrum by mohlo vyrásť v Trnave. Jeho vznik priblížili poslanci tamojšieho mestského zastupiteľstva, ktorí na utorkovom rokovaní dali zelenú podpisu memoranda o spolupráci so Slovenským zväzom cyklistiky.



Slovenský zväz cyklistiky a mesto Trnava sa memorandom zaviazali k spolupráci v záujme podpory budovania športovej infraštruktúry národného významu. K jeho podpisu by malo prísť do 31. januára 2022. Cyklistický komplex pre profesionálnych, amatérskych, voľnočasových aj zdravotne znevýhodnených športovcov by tak mohol vyrásť na pozemkoch mesta Trnava. Práve tie ponúka mesto v rámci spolupráce so Slovenským zväzom cyklistiky, rovnako aj súčinnosť pri projektovej príprave a realizácii zámeru, a prípadnú finančnú súčinnosť.



"Veľmi sa tešíme, že sme našli v meste Trnava a v primátorovi Petrovi Bročkovi spojenca a obhajovateľa významu budovania kvalitných športovísk. Tie sú úplným základom pre rozvoj športu aj na vrcholovej aj na amatérskej a voľnočasovej úrovni. Cyklistika v Trnave mala silnú tradíciu aj v minulosti a ústretový prístup sme tu nachádzali vždy aj v týchto rokoch, či už pri organizácii spoločného šampionátu v cestnej cyklistike v roku 2019, alebo ako etapového mesta pretekov Okolo Slovenska. Preto som veľmi rád za ponuku, ktorá prišla od vedenia mesta Trnava aj v otázke Národného cyklistického centra. Ďakujem poslancom za zelenú v podobe súhlasu s memorandom o vzájomnej spolupráci na tomto projekte," vyjadril podľa tlačovej správy radosť z prvého kroku spolupráce na projekte NCC Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky.



"Máme teda za sebou jeden veľmi dôležitý krok a pred sebou tisíce ďalších. Nedá sa počítať s úspechmi v budúcnosti, ak nemáme kvalitný priestor pre výchovu športovcov. Stačí pozrieť na zázemie, ktoré majú víťazi vzácnych kovov. Anglicko, Taliansko, Nemecko, USA. Každej krajine, ktorá investuje do kvalitných športovísk, sa investícia vracia v podobe úspechov jej športovcov. My sme v uplynulých rokoch mali ojedinelé ´kométyˇ ako Peter Sagan, či Petra Vlhová, no je to naozaj výnimka, nie pravidlo," zdôraznil Peter Privara.



Slovenský zväz cyklistiky už pripravuje ďalšie kroky k vzniku centra. "Dôležitým bodom bude získanie mandátu na zastupovanie v tejto veci od Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky. Tým by sme okamžite mohli rozbehnúť ďalšie kroky, ako rokovania na získavanie financií, či zadania na úprave štúdií a projektovej dokumentácie, ktoré sme mali pripravené na predchádzajúcu lokalitu. V tomto prejavilo záujem podať pomocnú ruku i mesto Trnava, a tak veríme, že vo vzájomnej spolupráci dotiahneme myšlienku vybudovania Národného cyklistického centra do úspešnej realizácie," dodal Privara.