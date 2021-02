Trnava a Hlohovec majú pokles, Piešťany nárast pozitívne testovaných

Trnava 1. februára (TASR) – Mestá Trnava a Hlohovec zaznamenali počas uplynulého víkendového testovania na COVID-19 mierny pokles pozitívne testovaných. Piešťany, ktoré nepatrili do "červených" okresov, zaznamenali pri dobrovoľnom testovaní obyvateľov percentuálny nárast. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnili samosprávy. Trnava testuje ešte aj v pondelok a utorok (2. 2.). Celkové výsledky za okresy ovplyvnia aj výsledky z jednotlivých obcí.



Miera pozitivity za sobotu (30. 1.) a nedeľu (31. 1.) bola v Trnave na odberných miestach (OM) plošného skríningu 1,02 percenta pri účasti 19.732 ľudí a 202 pozitívnych. V predchádzajúcom testovaní to bolo počas štyroch dní 22.642 otestovaných, z toho 288 pozitívnych, miera pozitivity bola 1,27 percenta.



V Hlohovci je výsledok 113 pozitívnych pri účasti 7547 ľudí, čo je 1,50 percenta. V predchádzajúcom testovaní bolo na mestských OM od soboty 23. januára do utorka 26. januára otestovaných 7171 ľudí, z ktorých bolo 160 pozitívnych, čo je 2,23 percenta.



Počas dobrovoľného víkendového testovania v Piešťanoch bolo na testoch 2484 ľudí, 52 malo pozitívny výsledok, miera pozitivity je 2,09 percenta.