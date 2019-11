Trnava a Holíč si pripomínajú Svetový deň predčasne narodených detí

Trnava/Holíč 17. novembra (TASR) – V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) mestá Trnava a Holíč podporia Svetový deň predčasne narodených detí a na znak solidarity rozsvietia svoje dominanty na purpurovo. Pripoja sa tak k ďalším deviatim mestám na Slovensku.



V Trnave je radnica rozžiarená v tomto odtieni od piatka 15. do nedele 17. novembra. "Na Slovensku vzrástol za ostatných pätnásť rokov počet predčasne narodených detí takmer o tretinu", uviedla predsedníčka občianskeho združenia Malíček, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám, Ľubica Kaiserová.



"V termíne od 16. do 18. novembra sa pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí rozžiari purpurovou farbou aj časť zámku a Holíč sa zaradí medzi mestá ako Bratislava, Prešov, Košice," uviedlo mesto na sociálnej sieti.



"Ročne sa u nás narodí zhruba 55.000 detí, pričom každé jedenáste príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotenstva. Predčasniatka predstavujú v Európe najväčšiu skupinu detských pacientov. Dlhodobé zdravotné následky sa u týchto detí vyskytujú desaťkrát častejšie než u donosených novorodencov," doplnila Kaiserová.



Spolu s radnicou v Trnave a Holíčskym zámkom sa na purpurovo rozsvietia dominanty ďalších miest Slovenska - Nová budova Slovenského národného divadla v Bratislave, Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata v Košiciach, Mestská radnica a Vodárenská veža v Prešove, Hodinová veža v Banskej Bystrici, Divadelné námestie v Martine, Mestský úrad a Kino Mier v Nových Zámkoch, Chrenovský most a Divadlo A. Bagara v Nitre, Mestská radnica v Bardejove a Budatínsky hrad v Žiline.



Vo svete budú na purpurovo žiariť aj Eiffelova veža v Paríži, budova Opery v Sydney, Niagarské vodopády a ďalšie.