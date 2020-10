Adventné trhy sa v Trnave tento rok konať nebudú

Trnava 6. októbra (TASR) – Mesto Trnava sa rozhodlo v závere roku 2020 adventné trhy neorganizovať. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a aktuálne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Po Tradičnom trnavskom jarmoku ide o ďalšie zrušené podujatie, ktoré zvyknú navštevovať tisíce Trnavčanov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



„Za normálnych okolností by už v tomto čase mali bežať prípravy a komunikácia s predajcami pre podujatie Advent v Trnave naplno, počet infikovaných však stále stúpa a do 15. novembra je na území Slovenska vyhlásený núdzový stav. Žiaľ, je nepravdepodobné, že koncom novembra, keď by sa adventné trhy mali začať, bude možné usporiadať toto podujatie pre veľké množstvo návštevníkov," uviedla hovorkyňa.



Viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík doplnil, že vedenie mesta má snahu Trnavčanom spríjemniť predvianočný čas iným spôsobom v miere, aká bude možná a v danom čase z epidemiologického hľadiska bezpečná.