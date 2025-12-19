< sekcia Regióny
Atmosféru v Trnave obohacujú Stredoveké adventné trhy
Svoje umenie predstavia kováči, sviečkari či výrobcovia vianočných oblátok.
Autor TASR
Trnava 19. decembra (TASR) - Adventnú atmosféru v Trnave obohacujú od piatka do nedele 21. decembra Stredoveké adventné trhy situované na Námestí sv. Mikuláša. Každoročne sa konajú na mieste, kde sa aj pred stovkami rokov odohrával trhový život. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Svoje umenie predstavia kováči, sviečkari či výrobcovia vianočných oblátok. Nechýbajú jedlá pripravované podľa starých receptúr a teplý punč varený nad ohňom. Na deti čaká farmársky dvor so zvieratami a svoje vianočné priania si môžu napísať husacím pierkom namočeným do atramentu. O zábavu sa postarajú aj žongléri a koledníci.
„Víkend, počas ktorého sa konajú Stredoveké adventné trhy, je už tradične súčasťou programu Advent v Trnave. Trhy sa konajú pri kostole, kde sa historicky odohrával trhový život mesta - aj tým nadväzujeme na históriu tohto miesta. Návštevníkom tak ponúkame autentický návrat v čase spojený s adventnou atmosférou v pomalšom tempe,“ priblížil Prostinák.
