Ako prvé otvorí trnavský kraj šesť múzeí, dve galérie a štyri knižnice

Trnava 5. mája (TASR) - V súvislosti s uvoľňovaním preventívnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID-19 bude Trnavský samosprávny kraj (TTSK) postupne otvárať svoje kultúrne inštitúcie. V prvej fáze to bude šesť múzeí, dve galérie a štyri knižnice. Osvetové centrá, hvezdáreň či divadlo, ktorých činnosť je založená na hromadných akciách, ostávajú naďalej pre verejnosť uzavreté. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Pre ľudí a kultúru v kraji to je veľmi dobrá správa, že môžeme otvoriť aspoň niektoré kultúrne inštitúcie. V tejto chvíli čakáme na usmernenie hlavného hygienika, prevádzka bude možná len pri dodržiavaní hygienických opatrení. Budeme tak chrániť zamestnancov i návštevníkov," uviedol Viskupič.



Otvorenie sa týka Západoslovenského múzea v Trnave, Vlastivedného múzea v Hlohovci, Záhorského múzea v Skalici, Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch, Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede a Vlastivedného múzea v Galante. Otvorí tiež Galéria Jána Koniarka v Trnave a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, rovnako ako Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Galantská knižnica, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede.



TTSK, ako dodal Viskupič, komunikuje s ministerstvom kultúry v súvislosti s dosahmi koronakrízy na zriaďovanú aj nezriaďovanú kultúru. Štát by mal v tomto smere vyčleniť financie na straty krajských kultúrnych organizácií, ktorých je na Slovensku 220. TTSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti celkom 18 kultúrnych inštitúcií s 331 zamestnancami. V dôsledku preventívnych opatrení sú ich finančné výpadky za mesiace marec a apríl na úrovni viac skoro 110.000 eur. Najviac sa táto situácia dotkla župného Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré stratilo za mesiace marec a apríl už viac ako 77.000 eur.