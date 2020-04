Animovaný seriál O mestečku za hradbami je aj pre turistov

Trnava 29. apríla (TASR) – Animovaný seriál O mestečku za hradbami je možnosťou, ako spoznať slovenský Rím v čase obmedzeného pohybu pre pandémiu nového koronavírus. Upozornil na to Alexander Prostinák z regionálnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism. Trinásť dielov večerníčka o histórii Trnavy je dostupných deťom i cestovateľom na internete.



Seriál vznikol vďaka ilustrátorke Ivane Skálovej a režisérovi Milanovi Horvatovičovi. Diely majú trvanie okolo siedmich minút.



"Prvé časti sú o tom, ako mesto získalo svoj názov a ako Trnavčania postavili hradby. Tie boli v čase výstavby najväčším stavebným projektom Uhorska, použilo sa odhadom 4,3 milióna tehál a Trnavčanov chránili až do 18. storočia. Do mesta sa ľudia dostali štyrmi bránami a o ochranu sa starali strážnici s kapitánom. Aj dnes možno pri prechádzke historickými uličkami vidieť časti hradieb na Michalskej ulici, pri Horných baštách či na Františkánskej ulici," uviedol Prostinák.



Vo večerníčku nechýba ani časť o dominante Trnavy, ktorou je mestská veža. "Táto takmer 60 metrov vysoká rozhľadňa mala prispieť k bezpečnosti mesta. Postavil ju murársky majster Jakub. Okrem slnečných hodín má aj unikátny hodinový stroj z dielne Franza Langera, ktorý by oslávil prednedávnom 290 rokov. Doteraz sa oň starajú generácie rodiny Nemčekovcov," dodal Prostinák. Všetky diely si možno pozrieť na YouTube.