Arboristi v Trnave zachraňujú 500-ročné lipy

Trnava 1. júla (TASR) – Arboristi v tomto období vykonávajú v Trnave kontrolu stavu drevín a zásahy na viacerých lokalitách. V parku pri kalvárii sa venujú záchrane dvoch líp veľkolistých, ktorých vek sa odhaduje na 200 až 570 rokov a sú zapísané v štátnom zozname chránených stromov. Informuje o tom mesto na svojom webe.



Oba stromy majú obvod kmeňa presahujúci päť metrov, jedna lipa je vysoká 15 a druhá 10 metrov. Vitálne sú obe, a to aj napriek tomu, že jedna je z veľkej časti dutá a korunu jej drží len úzky pás živých pletív kmeňa. Druhá má kmeň s takmer uzavretým obvodom, no s jedným prerušením a viacerými dierami. "Všetky opatrenia robíme s cieľom predĺženia životnosti," informoval Martin Šikula z referátu správy zelene na Mestskom úrade v Trnave. V prvej fáze urobili orezy a odľahčenie koruny. Aktuálne robia zmeny väzieb, železných lán, reťazí a obručí, ktoré majú strom spevňovať. "Staré väzby boli vykonané neodborne, zarezávali sa do dreva. Tentoraz dávame nové šetrné, ktoré nebudú strom poškodzovať," doplnil Šikula.



Návrh na ochranu stromov mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom Trnava, arboristami a Štátnou ochranou prírody SR. Návrh ich ochrany počíta s každoročnou preventívnou prehliadkou, ako aj s kontrolou po každom extrémnom výkyve počasia.