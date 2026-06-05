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Architektonická súťaž Dve veže pozná svojho víťaza
Dôležitou kvalitou víťazného riešenia je podľa trnavskej radnice aj jeho ďalšia rozpracovateľnosť.
Autor TASR
Trnava 5. júna (TASR) - Architektonicko-urbanistická súťaž Dve veže, ktorej cieľom bolo nájsť najvhodnejší návrh na premenu administratívneho komplexu VUJE na sídlisku Vodáreň na mestské bývanie, pozná svojho víťaza. Prvé miesto získal ateliér Kuklica Smerek architekti. Informovala o tom trnavská radnica.
„Pri takomto projekte nejde iba o to, ako bude vyzerať nová fasáda alebo koľko bytov sa podarí vytvoriť. Dôležité je, či dokážeme z existujúcej stavby spraviť plnohodnotnú súčasť mesta. Víťazný návrh je presvedčivý najmä tým, že veže otvára smerom k sídlisku, prináša do územia väčšiu priepustnosť a dáva nám dobrý základ na ďalšie dopracovanie projektu,“ priblížil hlavný architekt mesta Trnava Ondrej Horváth.
Víťazný návrh pracuje s urbanistickým rozhodnutím oslobodiť dvojicu existujúcich veží od pôvodnej spoločnej podnože. Veže a nový parkovací dom sú navrhnuté ako tri samostatné objekty zasadené do krajinného rámca, pričom automobilová doprava je odklonená mimo hlavných verejných priestorov. Odborná porota ocenila aj spôsob, akým návrh mení pôvodnú administratívnu budovu na bývanie.
Dôležitou kvalitou víťazného riešenia je podľa trnavskej radnice aj jeho ďalšia rozpracovateľnosť. „Výsledky súťaže poskytujú mestu odborný základ na ďalšie projektové kroky. Nasledovať bude dopracovanie víťazného návrhu s ohľadom na pripomienky poroty k materialite fasády, zníženiu výšky parkovacieho domu a podobne,“ doplnilo mesto. Do architektonicko-urbanistickej súťaže sa zapojilo 30 súťažiacich.
Mesto Trnava sa zaviazalo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve spoločnosti VUJE uhradiť za kúpu budov na Okružnej ulici šesť miliónov eur formou splátok. Posledná splátka bude splatná do 30. júna 2029. Objekty pôvodne vznikli medzi rokmi 1977 až 1979 ako ubytovňa pre pracovníkov počas výstavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
„Pri takomto projekte nejde iba o to, ako bude vyzerať nová fasáda alebo koľko bytov sa podarí vytvoriť. Dôležité je, či dokážeme z existujúcej stavby spraviť plnohodnotnú súčasť mesta. Víťazný návrh je presvedčivý najmä tým, že veže otvára smerom k sídlisku, prináša do územia väčšiu priepustnosť a dáva nám dobrý základ na ďalšie dopracovanie projektu,“ priblížil hlavný architekt mesta Trnava Ondrej Horváth.
Víťazný návrh pracuje s urbanistickým rozhodnutím oslobodiť dvojicu existujúcich veží od pôvodnej spoločnej podnože. Veže a nový parkovací dom sú navrhnuté ako tri samostatné objekty zasadené do krajinného rámca, pričom automobilová doprava je odklonená mimo hlavných verejných priestorov. Odborná porota ocenila aj spôsob, akým návrh mení pôvodnú administratívnu budovu na bývanie.
Dôležitou kvalitou víťazného riešenia je podľa trnavskej radnice aj jeho ďalšia rozpracovateľnosť. „Výsledky súťaže poskytujú mestu odborný základ na ďalšie projektové kroky. Nasledovať bude dopracovanie víťazného návrhu s ohľadom na pripomienky poroty k materialite fasády, zníženiu výšky parkovacieho domu a podobne,“ doplnilo mesto. Do architektonicko-urbanistickej súťaže sa zapojilo 30 súťažiacich.
Mesto Trnava sa zaviazalo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve spoločnosti VUJE uhradiť za kúpu budov na Okružnej ulici šesť miliónov eur formou splátok. Posledná splátka bude splatná do 30. júna 2029. Objekty pôvodne vznikli medzi rokmi 1977 až 1979 ako ubytovňa pre pracovníkov počas výstavby jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.