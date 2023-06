Trnavský archív otvorí v piatok a sobotu svoje brány

Trnava 6. júna (TASR) - Trnavskí archivári pripravili pre verejnosť aj k tohtoročnému Medzinárodného dňu archívov na piatok a sobotu (9. - 10. 6.) bohatý program. Ponesie sa v duchu témy Túlavé topánky našich predkov, chcú priblížiť verejnosti nielen svoju odbornú prácu, ale dať možnosť verejnosti spoznať originály dokumentov uložených v archíve. Informovala o tom riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová.



Piatkový program je určený pre školy, v sobotu je otvorené pre všetky vekové kategórie. "Návštevníkov čaká prehliadka budovy archívu, pamiatkovo chráneného meštianskeho domu na Štefánikovej ulici 7 v centre, ktorého základy siahajú do obdobia 14. storočia. Možná bude aj návšteva priestorov bádateľne, archívnych depotov a ďalších bežne nedostupných priestorov archívu," uviedla Ragačová.



Prehliadka budovy bude zakončená výstavou Túlavé topánky našich predkov, ktorá je zameraná na cestovanie. "Návštevníci sa dozvedia, kam viedli cesty Trnavčanov v minulosti, aké vzácne osobnosti zavítali do nášho regiónu, ktoré osobnosti museli v minulosti nútene opustiť svoj domov, predstavíme zahraničné cesty a destinácie," dodala. Okrem dokumentov bude samostatná časť výstavy zahŕňať aj 3D predmety z rôznych kútov sveta a období. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 15. novembra.



Počas dňa otvorených dverí nebudú chýbať ani tvorivé dielne, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať rôzne typy pisárskeho náčinia používaného v minulosti ako brkové i oceľové pero, mechanické písacie stroje. Uvidia ukážky pečatenia voskom. Pre záujemcov bude pripravená aj výmenná burza kníh. V sobotu o 15.00 h odznie odborná prednáška Júlie Ragačovej Cestovať znamená žiť.